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小珍出演！19歲「女版賈伯斯」生技創新史上最大騙局　海詐3000億

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▲珍妮佛勞倫斯演出19歲「女版賈伯斯」電影。（圖／美聯社）

▲珍妮佛勞倫斯確認出演電影惡血（暫譯）。（圖／美聯社）

 國際中心／綜合報導

一滴血可以成就一樁完美騙局，一位19歲的少女可以成功騙過矽谷的高知識份子。有「女版賈伯斯」稱號的伊莉莎白‧福爾摩斯（Elizabeth Holmes）被指控技術造假，這起真實事件已確定搬上大銀幕，由女星珍妮佛勞倫斯出演。

伊莉莎白就像是其他廣為人知的成功人士相同，蘋果的賈伯斯、臉書的祖克柏都曾經是年輕聰明、名校出身、中途輟學，然而她卻從矽谷第一位從無到有的女性創業家變成人人喊打的詐騙犯。她在19歲時從史丹佛大學退學，走向創業之路，接著於2003年成立高科技醫療血液診斷公司Theranos，更是生技業最大的獨角獸，企圖帶領血檢技術革命。

「最少的血量獲得最完整的檢測結果」這是伊莉莎白想要的結果，讓害怕打針抽血的人可以少受點折磨。她透過融資以及和全美最大的連鎖藥妝店Walgreen合作，獲得源源不絕的資金，也成功吸引各界的注意力，短時間內就登上美國主流媒體。「完美無缺的勵志故事」儼然成為美國夢的最佳代表之一，讓《富比士》（Forbes）評選為「全球最年輕的、白手起家的女性億萬富翁」，《時代周刊》則封她是2015 年最具有影響力的百大人物。

▲2003年成立高科技醫療血液診斷公司Theranos 。（圖／美聯社）

▲2015年在財富全球論壇上發表演說。（圖／美聯社）

她成為一位走到哪都有20名維安人員護送的CEO，搭乘着私人專機在全球奔波忙碌，然而最重要的無痛抽血技術卻以「保守商業機密」為由使中成謎，從不向外界透露半點風聲。此時的Theranos已經是市值超過九十億美元的公司，然而紙終究包不住火，開始有離職員工透露公司內部的情況，這也勾起了華爾街日報的調查記者約翰‧卡瑞尤（John Carreyrou）的好奇心。

緊接著質疑Theranos的報導出爐，一切就像是骨牌效應一般，公司被指控技術造假，過分高估了科技的功能和適用性。伊莉莎白更面臨調查和訴訟，涉嫌以「根本不存在的革新血檢技術」誆騙投資人，除了要面臨詐欺和刑事控訴後，還需要支付高額罰款、退還公司數百萬股票、公司也將正式解散。

這個比電影還要精彩的真實故事被二度獲得普立茲獎的得主卡瑞尤寫成書《惡血》，成為2018的暢銷書籍，同時也將由Adam McKay執導改編成電影。

 ▼伊莉莎白於TED上發表演說。（影片／取自YouTube）

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關鍵字：Jennifer Lawrence,珍妮佛勞倫斯,惡血,血液檢測,Elizabeth Holmes,Theranos,北美要聞

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