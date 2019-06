懷疑女童偷「芭比」！警察對父母拔槍恐嚇射殺　執法過當遭索償3億元

▲美國警察濫權、執法過當的事件引起國際議論。(示意圖/取自Pixabay)

美國亞利桑那州鳳凰城(Phoenix)日前發生一起警察濫權、執法過當的事件,一對黑人未婚夫婦沒發現其4歲女兒從玩具店順手拿走一個芭比娃娃,未付款就離開,結果遭到當地警察攔車包圍,拔槍對準頭部,甚至威脅要槍殺他們。整起事件被附近居民全程錄影,引發國際議論,而這對未婚夫婦也決定向市府提告求償1000萬美元(約3.15億元台幣)。

綜合外媒報導,事件發生在5月29日,艾米斯(Dravon Ames)和他懷孕的未婚妻哈珀(Iesha Harper)以及2個小孩到玩具店裡購物,不過沒有注意到4歲的女兒拿走一個芭比娃娃而未付款。這對夫婦離開商店後不久進入一棟公寓,準備將女兒送給保姆照顧時,警察突然出現用力拍打窗戶要他們下車,接著拔槍恐嚇要殺死他們。

從影片中看到,男子雙手舉高不做抵抗,警察不斷對著他怒吼、辱罵,接著動用暴力壓制該名男子最後按倒在地上銬,而畫面中懷孕的女子下車後,一旁的警察竟試圖要搶走女子懷中的小孩。

