培訓課門票3000！男誘問「成功要代價嗎？」…帳戶餘額曝光網全傻

▲通往成功大門的門票要價3000，男子傳來帳戶後網友全看傻了眼。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／綜合報導

一個「成功的戶頭」該有多少錢？一名女網友在臉書爆怨公社PO出對話截圖，男子傳訊報好康，透露「我們有一場店長的培訓課程」，還開價門票一張3000元；原PO傻眼詢問「為什麼？」對方還反問「你覺得成功需要付代價嗎？」沒想到當男子最後附上轉帳戶頭時，裡面的餘額僅剩少少的27元，網友看了全傻眼，直呼「成功的人帳戶只有27？那我應該是傳奇人物了！」

「我們有一場我們我有店長的培訓課程，如果你是認真的話，麻煩你先給我3000元的門票錢！」原PO秀出對話截圖，男子一開頭就直接報出好康，還不斷強調這門票非常搶手，如果在現場買可能會買不到，而且還會更貴，因此要原PO先匯3000元搶下門票；但原PO一見到票價如此昂貴，傻眼詢問「蛤？為什麼？」沒想到男子還反問「你覺得成功需要付代價嗎？」

▲原PO看到票價如此昂貴，詢問「為什麼？」男子還反問「你覺得成功需要代價嗎？」（圖／翻攝爆怨公社）

在雙方瞎聊一陣後，男子傳來匯款帳號，「麻煩你匯3000元」；原PO還假意詢問「可以帶朋友嗎？一樣要門票？所以是6000（元）？」這樣貴鬆鬆的培訓課程，原PO也忍不住揶揄「請大家告訴大家，很搶手的門票喔！6000，我可以活一個月了好嗎！」

仔細看看男子傳來的帳戶截圖，戶頭餘額竟只剩下27元，且近2天的資金流動都相當小，最大的支出還只是ATM跨轉2515元，引起網友熱烈討論，「看到那個餘額，跟我談什麼成功的代價」、「出入金額這麼小的帳號跟人談成功？」、「27塊到底是哪招？」、「成功—>帳戶餘額27塊」、「成功的人帳戶餘額只有27？？那我應該傳奇人物了」、「他是跟你要這個月的吃飯錢嗎？」、「老實說我去過一次，花3000浪費時間+學教訓，然後我到現在他媽的還是沒有成功！」

▲男子傳來帳戶截圖時毫無心機，大方曝光自己餘額僅剩27元。（圖／翻攝爆怨公社）