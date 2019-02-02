冬季拔罐懶人包／看懂血印「顏色警訊」　6大類人要避免

▲拔罐。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

步入寒冬時分氣溫急劇下降，各類受寒感冒、頸椎病等病進入高發季節。不少人在感覺身體不適時，常常會選擇拔罐療法，達到通經活絡、消腫止痛、祛風散寒等作用。雖然拔罐十分流行且操作簡單，但若不遵守注意事項很容易適得其反，損害身體健康。



拔罐的原理是什麽？

拔罐療法是以罐為工具，利用燃氣、抽氣等方法產生負壓，使之吸附於身體表面，造成局部瘀血，以達到通經活絡、行氣活血、消腫止痛、祛風散寒等作用的療法。拔罐的排氣方法分為火罐、水罐、抽氣罐，形式則分為閃罐、走罐、留罐。



拔罐有什麼好處？

1. 拔罐對局部皮膚有溫熱作用，溫熱刺激能促進以局部為主的血液迴圈，起到溫經散寒等作用。

2. 人體在火罐負壓吸拔的時候，少量血液進入組織間隙，在機體自我調整中產生舒筋活絡、祛風除濕等功效。

3. 拔罐作用於神經系統末梢感受器，產生一種類組織胺的物質，加之拔罐法對局部皮膚的溫熱刺激，陰陽失衡得以調整，能使疾病逐漸痊癒。



什麼類型的人不適合拔罐？

1. 心臟病

2. 血友病

3. 有全身浮腫症狀

4. 全身皮膚病或局部受損，例如皮膚過敏、潰瘍、破裂。

5. 極度衰弱、消瘦、皮膚無彈性者

6. 高燒不退、抽慉、痙攣者

不同顏色罐印代表什麼？



在中醫的觀點中，拔罐後的皮膚顏色代表著身體不同狀態，或是可能有疾病存在。

● 紫黑色：供血不足、有積寒。

● 紫色並伴有黑斑：氣血不暢通。

● 紫點並有深淺不一的塊狀：風濕。

● 鮮紅而顏、局部發熱：陽症、熱症、實症、熱毒熾盛、體質陰虛、火旺。

● 紅而暗：血脂粘稠、血脂高、供血不足。

● 瘀斑或血泡灰白、色淡：虛寒、濕邪。

● 皮膚微癢：風邪、濕症。

● 水泡、水腫、潮濕：寒症、濕氣盛。

● 罐中有水珠者：寒濕重。

● 紫紅、暗紅：陰症、寒症、血鬱。

寒冬拔罐，這些細節需注意！

1. 在留罐過程中應加蓋衣被，要注意保暖。

2. 拔罐後不要馬上洗澡。因為拔火罐後，人體的毛細血管會擴張，此時洗澡很容易導致感冒。

3. 拔罐時間，最好控制在10分鐘左右。

4. 拔火罐頻率不宜太頻繁，一個禮拜一次就好，同一部位不能經常拔。

5. 拔罐後，若皮膚有癢感，切不可搔抓，以免皮膚破損感染。

6. 酒足飯飽後不要拔罐，此時拔罐，血液流向肝臟，會將氣血強行引導到拔罐部位，容易導致眩暈、噁心。