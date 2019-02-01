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性侵殺害19歲女乘客　滴滴司機一審「死刑立即執行」

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▲▼遭滴滴司機殺害的女孩 。（圖／翻攝自微博）

▲本案中，年僅19歲的被害人 。（圖／翻攝自微博）

記者曾俊豪／綜合報導

喧騰一時的「滴滴順風車司機殺人案」今（1日）上午宣判，溫州市中級人民法院以搶劫罪、強姦罪、故意殺人罪判處被告鐘元死刑，剝奪政治權利終身。法官指出，綜合考量其犯罪行為、犯罪動機、手段、後果等因素，依法應當予以嚴懲，「死刑立即執行」。

法院指出，現年28歲的被告鐘元（四川省金堂縣人）因賭博在網絡借貸平台欠下債務，便預謀在從事滴滴順風車業務時伺機搶劫女乘客財物；他在2018年8月23日第一次伺機搶劫女乘客未果。

2018年8月24日9時許，被告人通過滴滴軟件接到第二名女乘客，19歲的趙姓死者預定的滴滴順風車，被告接到被害人後，將車開到附近山路時，便以持刀威脅、膠帶捆綁的方式，對趙姓女子實施了搶劫、性侵，後續更殘忍滅口將其拋到路邊懸崖斜坡上。

法院認為，被告人鐘元以暴力方法搶劫財物又強姦婦女，並為滅口而故意殺害被害人，其行為已分別構成搶劫罪、強姦罪、故意殺人罪。公訴機關指控的罪名成立，對被告人鐘元應數罪並罰。

鑒於被告人「主觀惡性極深」，「犯罪手段極其殘忍」，「犯罪後果極其嚴重」，雖然被告人鐘元歸案後能坦白，但不足以對其從輕處罰，故作出判決：「被告人鐘元犯搶劫罪，判處有期徒刑八年，並處罰金25000元；犯強姦罪，判處有期徒刑六年；犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金25000元。」

▲▼滴滴司機指認棄屍地點。（圖／翻攝自溫州都市報）

▲案發後，滴滴司機指認棄屍地點。（圖／翻攝自溫州都市報）

據陸媒報導，法官事後針對判決結果做出解釋，認為本案是「有預謀的惡性暴力犯罪」案件。被告因賭博欠債，預謀搶劫，為此準備刀具、封箱膠帶等作案工具，並將犯罪目標鎖定於滴滴順風車女乘客，動機十分卑劣。

因為被告在第一次搶劫未成後，毫無悔改之心，次日即再次實施搶劫，繼而對趙某某性侵，在趙某某無任何反抗的情況下，為滅口採用扼頸、持刀連續捅刺頭頸部等方式將其殺害，犯罪手段極其殘忍，犯罪後果極其嚴重。

綜合考慮被告人所犯罪行、犯罪動機、手段、後果等因素，依法應當予以嚴懲，故以搶劫罪、強姦罪、故意殺人罪判處被告鐘元死刑「立即執行」。

ET快訊
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