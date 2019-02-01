影／《冰雪奇緣》艾莎-49度冰封尼加拉瀑布！政府警告：勿在外「深呼吸」

國際中心／綜合報導

極地渦旋（polar vortex）席捲北美，就連五大湖區的知名景點尼加拉瀑布（Niagara Falls）也遭冰封，湖面上可見大塊浮冰隨著河水流動，還能看到瀑布落下後，溫度較高的水碰上冷冽空氣製造出大量水蒸氣，而周遭的樹木與岩石早已淹沒雪中，雪白場景就像《冰雪奇緣》的艾莎女王降臨。

▲尼加拉瀑布結冰。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼尼加拉瀑布結冰。（圖／達志影像／美聯社）

WATCH: Stunning view of the icy Niagara Falls https://t.co/vPnrdZn8v6 pic.twitter.com/DxpXSIkSfS — Reuters Top News (@Reuters) 2019年1月30日

北美的芝加哥受到極地渦旋影響最為嚴重，芝加哥白天氣溫平均僅零下17度，1月31日低溫達到攝氏零下49度，遠低於南極洲零下11度，成為該地150年來第2冷的日子。氣象局預測積雪與結冰的狀況，至少要到當地時間2月1日晚間才會減緩，也警告當地民眾不要在戶外「深呼吸」，以免吸入過冷空氣造成傷害。芝加哥市長易曼紐（Rahm Emanuel）也在記者會上表示：「這是史上僅見的強烈寒流，這波低溫恐奪命，不容掉以輕心。」