　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

去核化新進展？　美特使：北韓承諾銷毀所有核原料濃縮設施

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼畢根（Stephen Biegun）。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢根於演講時表示，北韓承諾會摧毀所有核原料設施。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國駐北韓的特使畢根（Stephen Biegun）於31日表示，北韓已承諾銷毀所有核原料濃縮設施，這樣的承諾是在去年10月時，北韓向南韓及美國國務卿龐培（Mike Pompeo）發出的。畢根目前計畫與北韓進行討論，在未達成任何協議之前，隨時可能採取「應變措施」。

綜合外媒報導，畢根於加州史丹佛大學（Stanford University）演講時表示，北韓曾承諾會摧毀所有的核原料濃縮設施，「在去核化完全實現之前，北韓必須公布其所有的核計劃、大規模殺傷性武器以及導彈項目」。

▲▼ 川金會／美國總統川普與北韓領導人金正恩。（圖／朝中社）

▲川普表示將會與金正恩進行第2次會面。（圖／朝中社）

報導指出，即使美國總統川普曾在31日說過，與北韓的協商有「巨大的進展」，但是要求北韓核武透明化的言論，很可能會激怒北韓。美國總統川普在白宮橢圓形辦公室表示，很快就會宣布計畫與金正恩第2次會面的時間及地點，也會優先討論拆除寧邊核設施的問題。

畢根表示，美國與北韓目前對於去核化的定義尚未達成一致，在下一次的川金會後，去核化將會有重大進展，「川普總統計畫結束這場戰爭，我們並無打算入侵北韓，也不會尋求推翻北韓政權」。不過他強調，在北韓完成去核化之前，美國不會解除對北韓的制裁，外交若失敗，美國將進行「緊急應變計畫」。

ET快訊
快訊／自強號行經苗栗銅鑼間　旅客跌落鐵軌當場撞擊亡
極地渦旋釀21死！美中西部急凍變「明天過後」

關鍵字：畢根,Stephen Biegun,去核化,金正恩,核武,北美要聞,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「泡他X的茶！」母失控暴捶7歲女兒　她錄影蒐證手機被踢飛

三色貓以為自己是車站驗票員 認真監看乘客刷卡入鬧

女老師2次嘿咻17歲男學生　慘被超高級貴族學校開除

畢業生面試慘遭羞辱2hrs　她霸氣公開黑幕…CEO急道歉

女兒生命受威脅！　委國「臨時總統」瓜伊多：離我家人遠一點

街上擁抱算犯法？　印尼18歲情侶關數月後公開鞭刑17下

去核化新進展？　美特使：北韓承諾銷毀所有核原料濃縮設施

日本19歲女警兼職性服務　客人認出「是條子」難堪辭職

曼谷霧霾超毒！嫩妹摘口罩滿臉鼻血　鄉民眼睛滲血：以為死定了

19歲女大生見網友慘遭埋屍田中　父尋2個月哽咽：歡迎回家

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

任容萱第一次約會超帥獸醫　超直接回答...對方尷尬了！

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

「泡他X的茶！」母失控暴捶7歲女兒　她錄影蒐證手機被踢飛

三色貓以為自己是車站驗票員 認真監看乘客刷卡入鬧

女老師2次嘿咻17歲男學生　慘被超高級貴族學校開除

畢業生面試慘遭羞辱2hrs　她霸氣公開黑幕…CEO急道歉

女兒生命受威脅！　委國「臨時總統」瓜伊多：離我家人遠一點

街上擁抱算犯法？　印尼18歲情侶關數月後公開鞭刑17下

去核化新進展？　美特使：北韓承諾銷毀所有核原料濃縮設施

日本19歲女警兼職性服務　客人認出「是條子」難堪辭職

曼谷霧霾超毒！嫩妹摘口罩滿臉鼻血　鄉民眼睛滲血：以為死定了

19歲女大生見網友慘遭埋屍田中　父尋2個月哽咽：歡迎回家

曼谷新網紅「西伯利亞哈士奇」咖啡廳　20隻大狗陪玩

中職／4隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

決勝總動員　團結力量大

日本選人氣男女偶像「6韓團」上榜！60歲up師奶師爺都愛這兩團

投資美國威州生變？鴻海闢謠：未來18個月推動7大建設

鈕承澤性侵女助理遭起訴　刑期3至10年

為收假上班族加油打氣　這5家的咖啡在2/11開工日都買一送一

父母再婚「6年女友變妹妹」　他無奈：我早已認定她了…

九月換贊助約！　澳橄欖球隊挺華為「自豪球衣印標誌」

屏東大學抄襲又惹議！　設計師爆「不只校徽」：論文內容也抄我的

單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　遭油罐車輾過身亡

國際熱門新聞

曼谷霧霾超毒　嫩妹摘口罩滿臉鼻..

極地渦旋釀21死！密西根變「明..

極地渦旋　冷到她頭髮變這樣！

偷吃姊夫被分手　妹妹殺親姐68..

公鱷生殖器太小　鱷魚夫妻生不出..

路面坍塌　發現「秘密隧道」通銀..

40輛瑪莎拉蒂被偷光　遭變賣抵..

養1家9口當AV女優　三田杏宣..

爺奶喝爛醉　把11個月大孫丟火..

冷血辣媽砸死嬰兒 再塞進泰迪..

雪梨鼎泰豐驚見「巨大料理鼠王」

「老婆昏倒了」　21歲女好心幫..

3歲男童樹林裡失蹤55hr：有..

2台籍男澳洲送Uber Eat..

更多熱門

相關新聞

日19歲歲女警賣淫　被認出難堪辭職

日本經濟發展停滯，年輕一代壓力沉重，就連公務員也身受其害，山口縣一名女警因基層巡警的薪俸過低，於是到提供性服務的風俗店打工補貼生活費，3個月賺了8萬日圓的外快，卻在去年11月被客人認出，不久便遭到匿名通報，立即被警署處分單月減薪至1/10的處分。女警也因不堪同僚目光，在懲處當日立刻辭職。

中國購美大豆　today變per day

女兒遭殺埋2個月　父哭：歡迎回家

極地渦旋釀21死！密西根變「明天過後」

日航飛機滑出去…機上201人受困雪地

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟逝享年42歲

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑瘋萬人

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

28年沒見面戶所幫找生母　男當場淚崩

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回家

即／鈕承澤被起訴　確認女方胸部有DNA

母女上吊雙亡　留遺書：財產全給妹

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片

高雄哥刮刮樂中5000　實領超悲劇

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

蔡依林帥爸曝光！父女3人五官神複製

狄鶯終於露面！排隊等吃8千元台菜

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面