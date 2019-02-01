去核化新進展？　美特使：北韓承諾銷毀所有核原料濃縮設施

▲畢根於演講時表示，北韓承諾會摧毀所有核原料設施。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國駐北韓的特使畢根（Stephen Biegun）於31日表示，北韓已承諾銷毀所有核原料濃縮設施，這樣的承諾是在去年10月時，北韓向南韓及美國國務卿龐培（Mike Pompeo）發出的。畢根目前計畫與北韓進行討論，在未達成任何協議之前，隨時可能採取「應變措施」。

綜合外媒報導，畢根於加州史丹佛大學（Stanford University）演講時表示，北韓曾承諾會摧毀所有的核原料濃縮設施，「在去核化完全實現之前，北韓必須公布其所有的核計劃、大規模殺傷性武器以及導彈項目」。

▲川普表示將會與金正恩進行第2次會面。（圖／朝中社）

報導指出，即使美國總統川普曾在31日說過，與北韓的協商有「巨大的進展」，但是要求北韓核武透明化的言論，很可能會激怒北韓。美國總統川普在白宮橢圓形辦公室表示，很快就會宣布計畫與金正恩第2次會面的時間及地點，也會優先討論拆除寧邊核設施的問題。

畢根表示，美國與北韓目前對於去核化的定義尚未達成一致，在下一次的川金會後，去核化將會有重大進展，「川普總統計畫結束這場戰爭，我們並無打算入侵北韓，也不會尋求推翻北韓政權」。不過他強調，在北韓完成去核化之前，美國不會解除對北韓的制裁，外交若失敗，美國將進行「緊急應變計畫」。