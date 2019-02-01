罵髒話還中獎…本人深夜現身「連發29砲」：X你公視是夜店玩咖





▲M網友再次回擊公視台語台。（圖／翻攝自公視台語台臉書粉絲專頁，下同）

政治中心／綜合報導

「X你X公視！」公視台語台粉絲團日前舉辦抽獎活動，並在1月31日公布隨機抽取的中獎名單，但其中一人的留言卻出現三字經，還批評公視拿人民納稅的錢替民進黨宣傳，引起網友哈哈大笑，希望對方能再次出現。而這名網友也不負所望，在當天晚上重返戰場，開啟「連環砲」模式，共計留下29句言論，過半都在批評公視。

公視台語台1月29日舉辦抽獎活動，要抽民進黨立委鄭運鵬的2019年桌曆，並且在1月31日下午16時公布中獎名單。但只見第二位中獎的M網友表示「X你X公視！X你公視拿人民納稅的錢，不知道自愛，X你他X的，替民進黨宣傳！X你X公視」，讓其他網友大讚「政治歸政治抽獎歸抽獎 #公視清流推起來」、「公正無私公視台語台」、「笑死我 根本故意的」，而公視台語台也幽默回應「他分享到兩個社團，不送他真的是我失職」。

大量網友分享公視台語台這則中獎名單貼文，加上各家新聞瘋狂報導，讓越來越多人上前「朝聖」，並且召喚M網友「出來領獎」。

而M網友也於當天晚間11時55分，到公視台語台貼出的一則《中時電子報》新聞圖片下「爆走」回擊29句言論，「X你公視，有行政中立嗎！」、「X你公視是民進黨的黨營事業嗎！」、「X你公視還敢玩！X你公視是玩咖」、「X你公視還配叫公視」、「X你公視是夜店是玩咖,!」、「X你公視是夜店是玩咖」、「X你公視是夜店是玩咖,!」、「公視台語台 玩咖喔~」、「公視很會玩喔~」、「公視今天充當X立X由不錯」、「你這樣回覆，還配稱公視」、「把公視兩個字，好好想清楚，公視的意義」、「給你按贊」。

M網友表示，「公視台語台比X立還綠、比X視還獨、比X由還虎爛！這個小編放在公視，真是太浪費了」、「比X立還綠、比X視還獨、比X由還虎爛！這個小編放在公視，真是太浪費了。」、「這個小編放在公視，真是太浪費了」、「你代表公視吧」、「怎麼公視像在X由」、「荷馬 X他X的公視」、「８８８」、「公視就你這樣水準」、「你別管媒體，我質問你公視的社會責任在哪裡」、「公視台語台 你太政治」、「你是公視台語台吧！」、「這樣就奇葩啊！」、「桌曆，有蔡英文的再幫我留一份」、「怎麼坎呢？」、「韓國瑜也可以」、「小編，你是公視小編吧！」

公視小編也不是省油的燈，針對M網友本人出現表示「喔喔喔 不愧我等到半夜十二點耶」、「而且還選中時電子報這樓，我想中時電子報應該感到欣慰」，關於被罵夜店玩咖則說「夜店玩咖封號GET！！（WHAT THE HELL）」、「難道要在夜店才能找到我？（嗯....）」，以及「我只是好奇M網友心中的公正媒體是哪間？」、「你不說你的媒體標準 小編哪會知道你的平衡點呢？」，並且最後認真詢問「算了 我剛問的那題應該作廢 最後一題是 請問M網友要領這份獎品嗎？」但截至記者截稿前，M網友都沒再出面回覆小編和網友留言。