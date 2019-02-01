影／師大附中生南機場夜市揮毫寫春聯　練一年半以字會友

記者馬叔安／台北採訪報導

台北師大附中學生周必威和李少棠，近日一起在南機場夜市附近擺攤現場書寫並販賣春聯，其中周必威僅學習書法1年半左右，他說自己和李少棠是同班同學，平常就一起寫字，自己則是從硬筆書法開始，逐漸喜歡上毛筆字，這次出來擺攤，主要就是想練練字，順便賺點零用錢。

▲高中生周必威（背對者）和李少棠擺攤寫春聯。（圖／記者李毓康攝）

在接受《ETtoday新聞雲》採訪時，周必威說，自己是寫是寫智永的《真草千字文》，也很喜歡王鐸、米芾和趙孟頫等名家的作品，「就覺得對字有一點執著，就去學書法」，自己和李少棠認識大約半年。

▲兩人自己手寫的招牌。（圖／記者李毓康攝）

在公佈的影片中，兩個大男生在街角的桌子兩頭坐下，低頭一筆一劃地揮毫，一撇一捺之間十分流暢，不到幾分鐘，一條春聯便完成了，除了販賣的商品外，攤子上也掛著他們自己書寫的招牌，斗大的「春聯」旁註明「現場揮毫」，以及兩人的姓名和得獎成績，攤子上泛黃的燈光在著剛落筆的墨跡照出金色的反光。

▲周必威學習書法一年半。（圖／記者李毓康攝）

周必威表是，這次寫的內容有些是自己原創的，其他都是客戶指定的，例如他們為網紅「張哲生」寫下了「哲生原力」和「附中人」，連「張哲生」本人都在臉書大讚，「好美的字」。