剋柯文哲！韓國瑜被拱2020「不得不選，十之八九會當選」

▲柯文哲、韓國瑜、蔡英文被看好參選2020總統。（組合圖／記者范綱儀、宋德威、周書羽攝）



政治中心／綜合報導



高雄市長韓國瑜被拱參選2020總統，前民進黨立委沈富雄1日說，只有韓可以剋台北市長柯文哲，「后羿無日可射，只有自己當太陽」，他一直不贊成韓國瑜選總統，直到前天晚上，改變想法。沈並羅列六大理由稱，「韓國瑜不但要選，而且不得不選，一旦選了，十之八九會當選。」

沈富雄在臉書發文分析韓國瑜不得不選2020的理由，首先，此事無關總統蔡英文「蔡Ｘ配」，這一對在2020大選中恐怕會被邊緣化；其次，韓之非選不可，關鍵在台北市長柯文哲，柯是主要對手，民進黨已淪為次要對手。

第三，沈認為，迄今為止國民黨的「四個太陽」，沒有一顆在民調上贏過柯Ｐ，所以，國民黨只有一個準太陽，其他都是星星，或日薄西山的夕陽，不待射而自沉。第四，他說，既然沒有太陽，何勞后羿射日，也不需在初選機制上費神，「用全民調選出來的候選人也未必會贏。」



第五，沈表示，柯Ｐ當總統是不堪想像的局面，更不用說國民黨的15位地方諸侯必須聽令於他。「不少朋友告訴我，柯Ｐ當選總統，他們要移民。」第六，沈強調，未來一年，只有韓國瑜可以剋柯Ｐ，非典對非典，無厘頭對無厘頭，只是韓勝柯多多。

沈進一步分析，韓國瑜出馬剩下的是技術問題，韓國瑜如何進場？有四種模式被提起：一是王鴻薇模式：登記截止前，無人能贏柯Ｐ，韓以旅美旋風，及國內推波助瀾的形勢登記參選。二是蔡正元模式：在初選選票上加進韓國瑜，被提名人需過韓國瑜門檻，這個想法不合體制，無法操作。

第三種韓的進場模式，沈認為是趙少康模式，他說，依法提名，眼看被提名人無法贏過柯Ｐ，再換韓國瑜，這是「換柱」的翻版，他期期以為不可。第四，沈說，登記前一週，如民調上，朱立倫仍然落後柯Ｐ，韓國瑜低調前往登記即可，無需造勢，不需前呼後擁，一切盡在不言中。

沈富雄強調，如果總統登記前，朱立倫的民調贏過柯Ｐ，那韓國瑜就乖乖地去做好高雄市長即可，此番「后羿當太陽」的提議，其實是也對新北市前市長朱立倫的激勵，毫無不敬之意。