「你們要不要韓國瑜選2020？」　游淑慧：決定權在台灣人身上





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜網路聲量居高不下，外界開始猜測他會不會角逐2020總統大位。台北市議員游淑慧1日在臉書上表示，自己與韓國瑜有過幾年的共事情誼，韓國瑜要不要選總統，決定權並不在韓國瑜本人身上，而是在台灣人民。

游淑慧提到，韓國瑜當北農總經理時，自己是北農的官派董事，因此對韓國瑜有更多的認同和支持。在台北市長柯文哲任內的韓國瑜，雖然一樣擁有柯文哲的支持；但顯然柯只把韓當「下屬」，而在「盟友」的選擇上，當時的柯文哲還是選擇民進黨。所以「義氣是什麼？」的柯文哲，最後還是讓韓國瑜離職。

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

游淑慧說，韓國瑜在市議會被羞辱時，許多人質疑「國民黨籍市議員呢？國民黨市議會都沒有戰將嗎？」但自己猜想，在柯文哲的縱容下，民進黨在上一屆市議會上幾乎是「準執政黨」。到了2018年初，韓國瑜曾到北市黨部來登記參選台北市長，她聽聞此消息興奮不已，覺得「真是一步好棋」，還和韓國瑜幕僚討論後續步伐，只可惜最後被制止，韓國瑜仍遵守黨的安排到高雄去打拼。

游淑慧表示，韓國瑜在高雄的經營非常辛苦，去年年初黨部的政策要裁員，韓國瑜曾北上對國民黨副主席郝龍斌稱「他不願意也捨不得」，只是當時國民黨被追殺到底，韓國瑜又在深綠高雄，真的幾乎找不到資源。所以韓國瑜在考慮競選高雄市長時，對「如果他連同仁都養不起了，要怎麼打仗？」一事很猶豫，好在後來許多黨內要角親自或託人跟韓國瑜表達「這一仗一定不會讓高雄、讓韓總孤軍奮戰。」

游淑慧回顧自己認識韓國瑜的那幾年，韓國瑜幾乎沒有主動「為自己」爭取什麼位子或資源，但是是一個樂觀和自信的人，把韓國瑜放在哪，對方就全力做好，不管順境或逆境。現在要韓國瑜選總統？相信韓國瑜心理還沒想過「要不要」，因為他本來就不是一個會為自己不斷想位子的政治人物；反而是台灣民眾要想一想，「你們要不要他選？」而韓國瑜則要想「該不該」為台灣選！因為「有時民意的期盼、台灣的走向，是政治家逃脫不了的責任」。

▼韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）