女兒生命受威脅！　委國「臨時總統」瓜伊多：離我家人遠一點

▲ 瓜伊多帶著妻小在一場公開活動中向馬杜洛政權喊話。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖、「臨時總統」瓜伊多（Juan Guaidó）上月31日指出，近日特別行動部隊（FAES）的特務造訪他家，當時只有20個月大的女兒和外婆在裡頭，兩人都受到了驚嚇。瓜伊多帶著妻小在一場公開活動中呼籲總統馬杜洛（Nicolás Maduro）離他的家人遠一點，「如果我的寶寶受到任何威脅，我會要你負責」，「孩子們嚇壞了，妻子們也嚇到了。所以別跨越那條紅線。」

▲ 委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／路透）



▲ 瓜伊多表示，20個月大的女兒受到了驚嚇。（圖／達志影像／美聯社）

美方表示，若馬杜洛政權試圖傷害瓜伊多，則會有「嚴重的後果」。美國助理國務卿布雷埃爾（Kimberly Breier）說，「這個政權針對一個20個月大的嬰兒，真丟臉，馬杜洛。」對此，委內瑞拉國家警察局的高層表示，從沒派人到瓜伊多的家，這些指控「完全虛假」。

國際社會今年1月以前還對瓜伊多不熟悉，35歲的他是一位工業工程師。目前，他雖然有美國、加拿大等國的支持，但馬杜洛仍握有委內瑞拉的軍事大權。瓜伊多先前接受《華盛頓郵報》訪問時表示，反對派正在與軍方和政府官員協商，讓馬杜洛完全失去權力。