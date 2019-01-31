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出兵委內瑞拉至少要2.5萬人　駐美代表：川普未提軍事干預

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▲▼委內瑞拉軍方公開效忠馬杜洛政權。（圖／路透）

▲委內瑞拉軍方已公開效忠馬杜洛政權。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國國家安全顧問波頓（John Bolton）日前被拍到手上拿著「派5000軍隊至哥倫比亞」的筆記，讓外界猜測美國是否會出兵干涉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）政權。外媒引述五角大廈前高層說法，若真要出兵至委內瑞拉，至少需要2萬5000名兵力才足夠。

英國《泰晤士報》以1983年10月美國出兵加勒比島國格瑞那達（Grenada）的「緊急狂暴行動」（Operation Urgent Fury），以及1989年12月入侵巴拿馬以驅逐強人諾瑞嘉（Manuel Noriega）的「正義之師作戰」（Operation Just Cause）為依據，這2次出兵人數都高過5000人，約在2萬人左右。美國軍方前高官指出，若要出兵委內瑞拉，預估需要2萬5000人至3萬人。

反對派駐美代表維齊奧（Carlos Vecchio）日前與美國總統川普會面，他表示目前未談到任何關於出兵的問題，「我們很清楚雙方的外交使命，專注在協助委內瑞拉度過民主黑暗期，集結國際力量廢除馬杜洛政權。」維齊奧指出，已計劃凍結委內瑞拉官方在美國的資產。

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關鍵字：委內瑞拉,馬杜洛,北美要聞

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