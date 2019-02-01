辭科技工作返鄉種健康甜蜜棗　蔡世和夫妻訂單接到手軟

▲蔡世和、劉又禎夫妻栽種健康甜蜜棗，擄獲消費者的心，訂單接到手軟。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

從生技業轉途返回家鄉屏東縣高樹鄉故鄉種出高品質甜度達16度以上，以「甜蜜棗」為名的蔡世和和劉又禎夫妻，利用網購宅配服務，訂單接不完，全家大小忙著採收蜜棗。

38歲的蔡世和原在生技業工作，常利用空暇返家照顧棗園，3年前乾脆把工作辭掉專心務農。

他說，辭工作時，「唸到碩士學位還來種田」，父親極力反對，但他心意已決，費盡心思說服長輩，戴著妻小在鄉下蹲點。

剛栽種時，很多觀念和長輩出入，尤其是疏果及肥培管理。他說，聽過很多農民為保留精華的蜜棗都會強疏果，但和老人家的做法就有出入，為了避免干擾，他和父親管理分開，各自耕作1公頃，他按自己的方式管理，肥培及施藥照政府規定，產出來的雪蜜棗，顆顆晶瑩剔透、皮薄多汁，清脆如青蘋果般的美味，宅配訂單常被客戶追著跑。

得到兩次獲高樹蜜棗比賽冠軍的蔡世和，在行銷方面有老婆劉又禎幫忙，他每天一早就到果園採果回來，經分級選別銷售，目前訂單接不完，都是吃到好吃回頭再購買，光宅配每天將近半台車。集貨場就在自家門口，臨馬路旁掛起看板，路過的遊客總會停下來品嘗及採購，很多人都舉起大拇指稱讚，這爆漿的蜜棗真是好吃。

以甜蜜棗健康為品牌的蔡世和，不但返鄉可以照顧到家人，更能兼顧到果園，收入又優於上班族，不足的農業知識透過青農聯誼交流及農改場的研習課程，他認為返鄉務農是正確的選擇。