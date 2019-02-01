飄香150年　義香麻油使用國產原料更濃郁

▲崁頂鄉義香麻油改用台灣原料，香味更濃郁。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉義香麻油工廠祖傳五代將近150年，口碑相傳，第四代吳義惠及第五代吳振偉，8年前開始轉型，改用國產原料，麻油更耐久存，香味更濃郁。

吳義惠說，義香麻油工廠是老字號，遠近馳名，來到崁頂一定要到門市買一些胡麻相關產品，以前國產原料不足，大多仰賴進口，近年來，政府推廣國產雜糧，鼓勵農民種胡麻，取得麻油相對方便。

▲左起農糧署南區分署長姚志旺、吳義惠、吳振偉。

由於屏東栽種胡麻的農友不多，所以每年都要到台南官田、善化一帶採購，從以前每斤80元買到現在130元，胡麻的產值提高，相對製造更健康更美味的胡麻油及胡麻醬。

吳義惠把經營重心交給兒子吳振偉，負責通路推廣及拓展市場。吳振偉說，國產胡麻油價格雖較一般略高，但消費者大都能接受，只是知名度未完全打開，經常在百貨及超市設櫃銷售，吸引更多人注意及提高買氣。

農糧署南區分署長姚志旺說明，鼓勵農民栽種安全健康的胡麻，國產胡麻富有多元營養成份，優於外國進口，更具香味與健康，胡麻的產品也很多，麻油、芝麻醬、香油等，不僅是進補的麻油雞，一般料理也經常被使用，消費者選擇國產胡麻相關產品，是最佳選擇。