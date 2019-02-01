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川普狂推「美中貿易談判順利」　但要等「川習會」才能達成協議

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▲▼中美貿易談判。（圖／路透）

▲中美貿易談判30日至31日於華府舉行。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中美貿易談判於當地時間30日至31日於華府舉行，美國總統川普31日在推特上表示，雙方代表的會議進展順利，非常有望能在休兵期限的3月1日前敲定協議。川普說，他今天將會於白宮接見中國大陸國務院副總理劉鶴等人，但必須等到他與中國國家主席習近平會面後，雙方才有可能達成最終協議。

川普31日一早連續推文談論中美貿易談判事務。川普提到，中國不希望關稅增加，認為達成協議對他們比較有利的想法是正確的，他將會於白宮橢圓辦公室會見中方高層代表，但在他與習近平於「不久的將來」見面前，不會敲定任何協議。

中美貿易休兵期限將於3月1日到期，若無法在此之前完成協議，美方將對中國輸入美國商品加徵25％關稅。川普說，美中正努力達成全面性的協議，不會留下任何未解問題，將努力在期限前完成。

此次中美高層貿易協商，中方代表團包括劉鶴、人民銀行行長易綱、外交部副部長鄭澤光、財政部副部長廖岷、商業部副部長王受文等；美方代表則包括貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）。

另據《華爾街日報》報導，有不具名消息人士透露，中方貿易談判代表也經提議下個月舉行川習會；CNBC也報導，中美正在討論二月底前舉行領袖峰會的可能性，但沒有更多資訊。

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關鍵字：川普,中美貿易戰,川習會,北美要聞

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