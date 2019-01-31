中國1月官方PMI雙升　學者示警：不代表經濟好轉

▲中國今年1月製造業PMI指數為49.5。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國國家統計局31日發布1月經濟數據，其中官方製造業PMI為49.5略高於預期，但仍連續第二個月低於50的榮枯線，另非製造業商務活動指數54.7，開局表現較好。但有學者提醒，雖指數反彈，但結構不佳問題仍存在，不代表經濟好轉。

根據統計局數據，在中美貿易爭端和經濟成長放緩的背景下，今年1月中國官方製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，較去年12月的49.4提高0.1個百分點，也高於預期值49.3，但仍低於榮枯線下，反映製造業成長持續收縮趨勢。

▲相較製造業指數仍然低迷，中國今年1月非製造業商務活動指數表現較佳。（圖／CFP）

另從企業規模來看，大型企業PMI為51.3，但中、小型企業分別為47.2和47.3，統計局高級統計師趙慶河認為，這代表大型企業運行基本穩定。但華爾街見聞首席經濟學家鄧海清則提醒，此數據反映經濟發展結構不佳。

鄧海清指出，製造業PMI為連續下滑4個月後的首次反彈，但大、中、小型產業嚴重分化問題仍然延續，且中小企業經營情況的惡化，可能也反映中國當前普遍的經濟狀態和業者的真實感受。

因此鄧海清認為，目前中央更為關心民營經濟、小微企業下，所推行的逆周期調整政策仍將繼續。

▲湖南省某間餐廳因祭出依照穿著提供打折優惠，吸引不少女性民眾上門。(圖／CFP)

對於非製造業數據表現，鄧海清也示警，雖然非製造業商業活動指數高達54.7，相較去年也處於中上，但建築業PMI卻下滑1.7個百分點至60.9，考量房地產投資是經濟成長重要的基本盤，未來應繼續關注。

統計局仍保持較樂觀的預期，趙慶河認為，綜合製造業生產指數和非製造業商務活動指數來看，2019年1月份中國綜合PMI產出指數為53.2%，比上月上升0.6個百分點，表明中國企業生產經營活動總體增速加快。