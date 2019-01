13秒影片秒懂極地渦旋！女子秀髮「瞬間結冰」　冷到直接站起來

▲極地渦旋寒潮,女子頭髮冷到結冰。(圖/翻攝Twitter/Taylor Scallon)



國際中心/綜合報導

美國中西部地區近日遭「極地渦旋」寒潮肆虐,各地紛紛刷新歷史最低氣溫紀錄,部分地區甚至被形容「比南極還冷」。愛荷華州女子斯凱倫(Taylor Scallon)30日分享一段短片,顯示她的長長秀髮在戶外被凍到結冰,短短13秒影片,讓人秒懂這波寒潮到底冷到什麼程度。

斯凱倫30日晚間在推特上分享影片,顯示她穿上外套站在房屋門口,手上拿著毛毯保暖。令人驚訝的是,她的棕色長髮竟如同樹枝一般直插向天;斯凱倫向上看著他的頭髮,也忍不住被逗得哈哈大笑。

據信,女子是洗完頭後沒擦乾就直接走出室外,接著又彎腰讓頭髮自然垂下,由於天氣實在太冷,結果讓她的濕髮瞬間結冰,造成如此逗趣的效果。從影片中見,斯凱倫走回屋內時,其呼出的氣息也凝結成白煙,可見當地氣溫非常低。她在推特上分享這段影片,並寫道「愛荷華真的有這麼冷嗎?」短短10多小時已經累積14.4萬次觀看。

根據美國國家氣象局(NWS)資料,1月30日各地最低氣溫方面,愛荷華州德梅因(Des Moines)氣溫僅華氏零下20度(攝氏零下28度),全愛荷華州最冷的地方則是埃斯特維爾(Estherville),氣溫為華氏零下29度(攝氏零下33度),均刷新歷史低溫記錄。

若考慮風寒指數,愛荷華州梅森城(Mason City)當地時間30日下午的體感溫度更為極端,僅華氏負46度(攝氏負43度)、埃斯特維爾華氏負42度(攝氏負41度)、大城德梅因也下探至華氏負29度(攝氏負33度)。

另外在中西部最大城市、伊利諾州芝加哥(Chicago),NWS警告新一波寒潮才政要開始,預計全州普遍低溫將介於華氏負15度至負30度(攝氏負26度至負34度)之間。NWS觀測,當地時間31日清晨5時30分,芝加哥歐海爾機場氣溫為華氏負21度(攝氏負29度)、風寒體感溫度則為華氏負37度(攝氏負38度),相當寒冷。

