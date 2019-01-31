24刀殺死包租婆　水電工連累姨丈老闆一起賠償462萬元

▲台北市水電工黃元鴻為了錢，把常客、莊姓包租婆活活刺死。（圖為資料照／記者楊佩琪攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市水電工殺害包租婆命案，兇手黃元鴻覬覦認識多年的莊姓包租婆家中錢財，2017年11月趁受邀飲宴的時候，持水果刀刺殺被害人24刀致死，再破壞保險櫃拿走6萬多元，台北地院刑案部分已依強盜殺人判黃元鴻無期徒刑，30日再判黃和開設水電行的姨丈需連帶賠償包租婆的子女，共462萬多元。可上訴。

黃元鴻離婚，獨自照顧1個兒子，任職的水電行是姨丈開設，月薪5萬元，但2017年起，黃元鴻沉迷上酒店，入不敷出，還曾向銀行信用借貸30萬元，結果1個多月就花光。

而被害的莊姓婦人就住在水電行附近，因家中水電工程幾乎找黃來處理，莊婦也多次邀黃男到家中吃飯，黃男因此知道莊婦機中有個保險櫃，在2017年11月11日，莊婦找黃男到家中安裝監視器電源插座後，也請黃男喝酒，沒想到黃男就拿出水果刀，狠次莊婦至少24刀，用砂輪機鋸開保險箱拿走現金。

台北地院刑事庭在2018年11月判決認為，黃男已當庭向家屬下跪認錯，表達歉意，且依《兩公約》，黃男尚未達到罪無可逭程度，需永久隔離的程度，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

民庭法官審理認為，黃元鴻利用修理水電的機會，殺害無辜的客戶，僱用人、也就是開設水電行姨丈也應連帶負起監督員工不週的責任，因此判黃要和老闆姨丈，連帶賠償莊婦的2名子女，共462萬多元。

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