國民黨質疑離岸風電費率太高　鄭運鵬：日、英採購價都比台灣高

▲民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

經濟部才公布108年度再生能源躉購費率，離岸風電每度5.516元，國民黨立法院黨團31日召開記者會質疑費率太高，要求監察院調查。對此，民進黨團書記長鄭運鵬下午表示，日本、英國的採購價格都比台灣要高。

經濟部公布的108年度再生能源躉購費率，在離岸風電方面，每度電5.516元，跟原本預告草案，從12.71%縮減到5.71%，並且新增滿發小時上限，費率以4200及4500滿發小時為門檻遞減。

不過，國民黨立法院黨團上午召開記者會，黨團書記長曾銘宗表示，政府必須多付8272億元，完全由全民買單，認為費率實在太高，質疑這讓外商賺飽飽。

另外，曾銘宗也指出，經濟部表示，有4個開發商的核准執照，卡在彰化縣政府，經濟部竟然還想自行核准，想要繞過彰化縣政府，不依法行政，呼籲監察院進行專案調查。

對此，鄭運鵬表示，在離岸風電方面，日本、英國的採購價格比台灣要高，而這件事情也應該要正面看待，應該認為政府會喊價，結果變成負面解讀。

鄭運鵬酸，國民黨如果不要發展綠能就應該明講，只有核能就要列入政見，「不要人家跟你下象棋，你用圍棋規則在找碴」。