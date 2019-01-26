　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

爛泥沖進家…巴西礦場大壩決堤「拉出9遺體」　至少300人失蹤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼巴西礦場尾礦壩決堤。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西礦場尾礦壩決堤，已知9死300失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

巴西米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）一處鐵礦場，25日發生尾礦壩坍塌決堤意外，導致廢水和爛泥沖入村莊和農田。當地消防局表示，目前已經找到9具遺體，還有至少300人失蹤，現場持續搜救中。

綜合外媒報導，事故發生的豆礦場（Mina Feijao）位於美景市（Belo Horizonte）附近的布魯馬迪紐市（Brumadinho），隸屬於全球最大鐵礦石開採商「巴西淡水河谷公司」（Vale S.A.）。用來存放開採廢棄物和廢水的「尾礦壩」崩塌後，污泥迅速沖向礦場辦公室和山腳民宅，泥河沖斷道路，造成嚴重死傷。

▼決堤事故後，傾瀉的泥流衝垮道路。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴西礦場尾礦壩決堤。（圖／達志影像／美聯社）

當局緊急派出直升機和車輛前往搜救，從滿地泥濘中拉出傷者；米納斯吉拉斯州民防單位向美國廣播公司（ABC）表示，目前一共救出189名生還者，而總死傷人數還有可能變動。

Vale公司表示，目前暫時不清楚尾礦壩崩塌原因，而事發當時有員工正在工作，恐怕有人罹難，但沒有進一步透露傷亡數字。Vale聲明說，「公司目前的首要任務，是協助保護員工、第三方人員與當地社區的生命安全。」

Vale在米納斯吉拉斯州與澳洲礦業公司必和必拓（BHP）合資的另一座礦場尾礦壩，2015年也曾發生崩塌事故，造成19人喪生，並釀成嚴重生態浩劫。

▼礦場尾礦壩崩塌決堤。（圖／路透）

▲▼巴西東南部的米納斯吉拉斯州一處礦場25日突然崩塌，至少有200人失蹤。（圖／路透）

ET快訊
《黑澀會》6閨蜜合體慶生！對比13年前嫩顏　網看傻：長大了
41年價值上萬「古董金屬車票」是假的！達人驚曝心碎真相

關鍵字：巴西,水壩決堤,Minas Gerais

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

慧眼看天下／黃寶慧與領袖面對面　專訪前總統馬英九暢談兩岸議題

爛泥沖進家…巴西礦場大壩決堤「拉出9遺體」　至少300人失蹤

索羅斯稱習近平是「自由世界最危險敵人」　中國外交部：顛倒是非

寒冷森林失蹤3天獲救！3歲男童：感謝「熊麻吉」保護我

泰國水泥填肚殺人案　警證實：2流亡「反泰皇人士」身亡

迷信「嫖屍」能招財轉運！死亡正妹24hr直送…邊啪還會眨眼

快訊／日本南北接連震！　岩手縣16：23發生規模5.7強震

駕駛只是兼職？英超球星墜機朝人為疏失調查　梅西呼籲重啟搜索

年輕夫妻一氧化碳中毒亡　 身旁5月嬰兒奇蹟存活！

在車後座撿到散彈槍！4歲童誤觸「射穿前座母」...

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

「藍寶堅尼」猛衝餐廳害紅衣婦縫3針 網友驚呆：想吃碗牛肉麵壓壓驚！

慧眼看天下／黃寶慧與領袖面對面　專訪前總統馬英九暢談兩岸議題

爛泥沖進家…巴西礦場大壩決堤「拉出9遺體」　至少300人失蹤

索羅斯稱習近平是「自由世界最危險敵人」　中國外交部：顛倒是非

寒冷森林失蹤3天獲救！3歲男童：感謝「熊麻吉」保護我

泰國水泥填肚殺人案　警證實：2流亡「反泰皇人士」身亡

迷信「嫖屍」能招財轉運！死亡正妹24hr直送…邊啪還會眨眼

快訊／日本南北接連震！　岩手縣16：23發生規模5.7強震

駕駛只是兼職？英超球星墜機朝人為疏失調查　梅西呼籲重啟搜索

年輕夫妻一氧化碳中毒亡　 身旁5月嬰兒奇蹟存活！

在車後座撿到散彈槍！4歲童誤觸「射穿前座母」...

就是他啦！感情出現「5特徵＝找到真愛了」...遇到別傻放手

徐若瑄被帥兒Dalton連親11次！　3歲娃「暖貼額咚」甜到滿出螢幕

台南成功青商有愛　寒冬送暖一被子

澳網／大坂直美奪冠日本第一人　登頂世界球后

SBL／金酒蛻變上半季封王　吳俊雄：學習當個永恆強者

SBL／愛德春節去菲律賓放鬆　女友交代帶裝備去練球

全新「ChaPi BUS大江接駁車」迎新春　吸引消費者搭乘

熊仔追思過世的他！合體吳卓源《買榜》饒炸小巨蛋

中職／抗韓英雄是虎迷　吳昇峰最愛洋砲三劍客

日本網友狂推「笑容瑜珈」，助你7天達成女星笑顏

國際熱門新聞

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美..

即／航管缺人　紐約機場停止降落

順毛南韓歐巴台灣理髮初體驗　秒..

孩子先天缺陷　媽忍痛墮胎卻被批

滑水道遭胖女追撞　她肝臟破碎像..

血狼月出現白閃光　天文學家看呆

澳洲女會網友 遭毒打變地獄性..

5歲男童緊抱母棺材入睡網心碎！

女嬰突失蹤！警方「全區封鎖」癱..

「初戀臉大眼妹」真面目驚呆網友

快訊／川普宣布暫時結束停擺政府

大叔甘願當性奴　分屍「斷雞」慘..

22歲正妹嘿咻12歲小學生被捕..

巴西礦場水壩突崩塌　200人失..

更多熱門

相關新聞

擅闖部落　美傳教士面臨種族屠殺

美國傳教士坎貝爾（Steve Campbell）上月在巴西傳教時，闖入亞馬遜州原始部落Hi-Merimã的活動範圍地區，這裡是巴西少數幾個與世隔絕的部落之一，即使沒有直接接觸族人，傳播疾病的可能性也很高。坎貝爾未來恐怕面臨「種族屠殺罪」，當地關注原住民的組織正展開調查。

巴西礦場水壩突崩塌　200人失蹤

收死亡威脅辭職！同志議員：想活著

手機男站跑道拍照　下秒把飛機毀了

妻遭性侵摘子宮！5嫌強逼老公看全程

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

東區幫人配對…隔4個月變女友！

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

每個人生日都有對應的專屬色

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗很髒

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面