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全球近30年來最慘！巴西礦場大壩潰堤「增至84死」　5人被捕

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▲▼巴西礦場尾礦壩決堤。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 巴西礦場尾礦壩決堤。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）布魯馬迪紐市（Brumadinho）一處礦場的尾礦壩25日發生潰堤意外，廢水和爛泥瞬間湧入村莊和農田。截至29日止，當局已經找到84具遺體，還有276人失蹤，成為全球近30年來死傷最嚴重的礦場水壩潰決意外。警方29日也逮捕5名嫌犯，正進行調查。

《中央社》報導，根據聯合國環境署的全球水壩潰決意外報告紀錄，光是過去5年間，全世界就發生5起大規模意外，且有3起在巴西米納斯吉拉斯州。2014年，伊塔比里圖（Itabirito）赫庫拉諾礦業（Herculano）水壩潰決，造成3人死亡；2015年馬里亞納（Mariana）薩瑪爾戈礦業（Samarco）水壩潰決， 19人罹難；如今布魯馬迪紐也發生悲劇。

根據2018年的統計，過去34年以來最嚴重的事故為1985年義大利北部普雷奧比礦業（Prealpi）管理的水壩潰決，18萬立方公尺的泥漿瞬間淹沒史達瓦（Stava）和特塞羅（Tesero）2座城鎮，奪走267條性命。《中央社》指出，布魯馬迪紐礦壩釀成的死亡人數勢必將超過義大利普雷奧比；該份聯合國報告的作者之一、巴西地質學家巴斯托斯（Alex Cardoso Bastos）也表示，布魯馬迪紐事件將成為全世界最嚴重的礦壩潰決災難。

▲▼巴西礦場尾礦壩決堤。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，事故發生的豆礦場（Mina Feijao）位於美景市（Belo Horizonte）附近的布魯馬迪紐市（Brumadinho），隸屬於全球最大鐵礦石開採商「巴西淡水河谷公司」（Vale S.A.）；25日下午潰堤後，泥漿沖垮當地房屋和淡水河谷的辦公大樓，死亡人數還在上升。

巴西警方29日逮捕5人，其中3人是淡水河谷公司員工。他們都參與礦場9月的最近一次環境安全評估，當時判斷礦壩是「穩定的」；將被拘留30天，可能被控謀殺、虛假陳述和環境犯罪。

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關鍵字：巴西,水壩決堤,Minas Gerais

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