「橄欖球、狗骨頭、鏈球」　韓國瑜妙解兩岸關係

▲韓國瑜以橄欖球、狗骨頭、鏈球神解兩岸，促成哈佛學者利邀訪美。（圖／記者洪正達攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜即將在4、5月間應邀訪美，除了到哈佛大學費正清學院演講外，同時也會宣慰當地僑民，韓國瑜曾提到，當時哈佛學者拜會時，他以3張圖詮釋1949年後的兩岸關係，分別是「橄欖球、狗骨頭、鏈球」，也因此激起對方力邀訪美的興趣。

據了解，今年1月份數名哈佛學者因看見台灣政壇吹起的「韓流」前往市府拜會韓國瑜，而政大東亞所畢業的背景當場以3張圖解釋兩岸關係，讓到訪的學者相當佩服，也邀請韓國瑜到哈佛大學費正清學院演講。

▲韓國瑜以橄欖球、狗骨頭、鏈球詮釋兩岸關係。（圖／記者洪正達製作）



韓國瑜第一章圖提到的是「橄欖球」，他說，60年前統獨意圖是兩個極端，主張獨立、統一的人下場一定不好，甚至是「抄家滅族」，不過從80年代起，當時的政府開放探親，加上黨禁、報禁陸續解除，統獨聲浪也不段的水漲船高，因此橄欖球的兩端成了飽滿的「狗骨頭」。

不過最近這幾年，兩岸因為統獨議題關係變得非常緊張，狗骨頭就成了「鏈球」，意味兩方衝突增加，戰爭也極有可能爆發，韓國瑜也因此認為領導人應該重拾向狗骨頭「存在，但不衝突」的態勢。