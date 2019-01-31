二戰遺址200處在高雄　潘恆旭： 設立「軍事觀光小組」推觀光

記者宋德威／高雄報導

▲▼高雄曾為日本人的南進基地，當時日軍在高雄留下的軍事遺址數量是全臺灣最多的，舉凡坑道、砲臺、機槍堡、防空壕、彈藥庫，總數超過200多處，遍布地廣。對此，高市府觀光局近期將成立「軍事觀光小組」，同步培訓軍事遺址專業導覽解說員，熱推觀光行銷高雄。（圖／記者宋德威攝，下同）

日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏，31日下午到高市府與市長韓國瑜見面，韓國瑜會中提到，市府目前已開始策畫，計畫把在高雄的清代與二戰軍事遺址開放觀光，挖掘相關的元素。對此，高雄市觀光局長潘恆旭表示，將成立「軍事觀光小組」，同步培訓軍事遺址專業導覽解說員，用不同的語言表達，讓到訪遊客認識高雄市軍事遺址及相關歷史故事。

據悉，日治末期，高雄更成為日本人的南進基地，隨著太平洋戰爭的戰況激烈，日本人在高雄留下的軍事遺址數量是全臺灣最多的，舉凡坑道、砲臺、機槍堡、防空壕、彈藥庫，總數超過200多處，遍布地廣。

高雄市長韓國瑜觀光新政策，認為陸、海、空三軍官校都在高雄，不少清代與日據時代軍事遺址都還留著，妥善規劃軍事觀光路線，相信能帶來不少觀光客。韓國瑜表示，二次世界大戰時，日本人曾在高雄挖很多的戰時坑道，幾十年都沒人管，挖出來後重新整理，開發它的觀光價值，相信很多國內外觀光客會對這個有興趣。

潘恆旭上任後積極推展，多次與文史工作者郭吉清及遺址探勘小組著安全裝備與照明配備，探訪壽山、柴山、林園等多處軍事遺址附近拜訪耆老，深入田野及多處軍事遺址坑道勘訪。15日上午6時天未亮，潘恆旭也深入漆黑水道實地探勘「泉眼」，證實了日治時期「高雄溫泉」的位置就在現今青泉街旁中華電信倉庫用地。

潘恆旭也前往位於鹽埕區五福四路底的「鼓山洞」，發現該坑道裡面是非常龐大的「隧道群」，隧道裡面有洗手間及通風機房，為防空而設計的概念；這個大型防空隧道，共有3處入口，高約3米、寬約2.5米、長度約150公尺，面積如馬蹄狀，主體及附屬結構總長約200公尺。

潘恆旭表示，觀光局「軍事觀光小組」導覽解說人員培訓，將聘專業講師與文史工作者，學員將課程內容所學，藉由軍事遺址坑道推動觀光，並能積極宣導、推廣活動；高雄市政府應將全市的軍事遺址進行專案研究與再利用計畫，把這些珍貴的文化遺產轉化為文化觀光資源，妥善發揮教育與觀光效益，以進一步強化城市觀光觀念並推廣擴展，具體呈現高雄市軍事遺址觀光政策落實之成果。

潘恆旭說，「軍事觀光小組」人員培訓近期內將開課，報名學員資格須滿18歲以上，身心健康，對軍事遺址及古蹟探勘有興趣者、旅行社、退休軍公教人員及各大專院校觀光相關系所單位皆歡迎參訓，當然，也歡迎外語能力佳者，加入培訓行列。

對此，高雄市議員陳美雅表示，高雄其實有許多非常特別的古蹟，甚至在鼓山區也發現不少日據時代的軍事遺址與戰時坑道，極具觀光價值。陳美雅強調，高雄是一個擁有許多古蹟的城市，蘊含豐富文化元素，值得來深度旅遊的城市。近期會建議韓市長及市府應彙整高雄的軍事遺址及古蹟景點，打造高雄成為文化觀光重鎮。

▲高雄壽山藏戰時秘密指揮所，市議員陳美雅實地探勘驚嘆太神奇了。



