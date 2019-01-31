高雄烏魚子佐餐料理比賽　潘恆旭：透過美食行銷增加農漁民收益

記者宋德威／高雄報導

▲▼高雄烏魚子佐餐酒料理比賽，高雄翰品酒店獲得金牌。（圖／記者宋德威攝，下同）

眾所矚目的高雄烏魚子佐餐酒料理比賽31日登場，共有25家高雄飯店及餐飲業者盡展創意，經過激烈競賽與評分後，雲朗集團高雄翰品酒店獲得專業評審團一致肯定獲得金牌。高雄市政府觀光局長潘恒旭表示，期待接下來五月的烤鴨大賽，採用高雄嚴選的鴨肉來比賽，因為高雄是鴨母王朱一貴的故鄉，來PK北京烤鴨，非常熱烈。

潘局長強調，韓市長很感動各觀光飯店精銳盡出來參賽，以後每一檔美食大賽都要吸引亞洲各地朋友，目的就是要打造高雄「美食之都」的封號，讓海內外亞洲朋友來到高雄享用美食。透過美食比賽包裝行銷烏魚子到世界各地，增加農民漁民的收益，也把高雄限定的美食料理推薦給遠道而來的朋友，佐上餐酒，體驗絕美滋味的享受。

擁有「最懂吃的董事長」封號的陳飛龍評審說，高雄的烏魚子品質非常優良且極具產業發展潛力，味道絕對可媲美魚子醬，政府單位應積極協助業者建立相關協會，輔導業者培植系統化的養殖技術及相關規範，並導入國際品牌經營概念，以銷售海外市場為主要目標，將台灣美食推向世界。

高雄市政府觀光局長潘恒旭表示，透過美食比賽包裝行銷烏魚子到世界各地，增加農民漁民的收益，也把高雄限定的美食料理推薦給遠道而來的朋友，佐上餐酒，體驗絕美滋味的享受。