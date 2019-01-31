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達人教你輕鬆大掃除！除水垢只需一條抹布　油垢用吹風機搞定

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▲大掃除。（圖／特力屋提供）

▲水垢OUT！達人傳授清潔撇步　玻璃這樣擦省時又省力～（圖／特力屋提供）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com、特力屋提供

又到了新年大掃除的時候了，還不趕快把過去累積的髒污一併清除，讓家裡煥然一新！以下提供３個清潔的小撇步，不僅可以讓水垢通通消失，還能輕鬆解決惱人的油垢問題，趕緊學！

＃玻璃上的水垢

不少人會將家裡的窗戶拆下來清潔，但是直接用清水沖洗，不僅耗時又費力，還會把水濺得到處都是。玻璃清潔其實有更簡單的方法，趕快一起來看看特力屋打掃達人是如何擦的。

首先，使用一塊不容易掉毛屑的抹布，接著將抹布沾上大量的水，搭配清潔劑，以濕擦方式將玻璃上的灰塵擦掉。

▲大掃除。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲大掃除。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲百利不掉絮擦拭布 原價NT$149，現在特價NT$108。（圖／特力屋提供）

接著使用刮刀由上而下、由左至右，將玻璃上的水刮除。

▲大掃除。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲大掃除。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲大掃除。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲奇麗屋真好刮原價NT$249，特價NT$199。（圖／特力屋提供）

至於刮刀無法刮到的地方，可以使用乾的抹布擦拭，這樣不僅更省時省力，成效還會比用擦的更乾淨喔。

▲大掃除。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲百利不掉絮擦拭布 原價NT$149，現在特價為NT$108。（圖／特力屋提供）

＃廚房的油垢

相信大家應該都很不喜歡打掃廚房吧，從抽油煙機到牆壁，無一處不是黏踢踢的油垢，讓人清的心好累，其實牆上的油垢也有超簡單的方法能去除，只需要一台吹風機就可以搞定！

使用吹風機朝著頑固的油垢上吹１分鐘，接著噴上清潔劑，等待30分鐘油垢軟化後，只需要使用海綿擦拭，油膩膩的牆從此OUT。

▲大掃除。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲對付油垢，只需要一台吹風機即可。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃冰箱的臭味

每次打開冰箱都會聞到臭味嗎？有時候不僅會影響食物本身的味道，還可能會有健康上的疑慮。清理冰箱時，要先將食物全部移出，過程中可以先做好分類，例如蔬果、肉類、加工食品等等，接著丟掉過期與變質的食品，再將可食用的裝進保冷箱，然後拔除冰箱的插頭。

▲大掃除。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲先將食物分類，並丟棄過期與變質食材。（圖／翻攝自unsplash.com）

接著將水與清潔劑倒入冰箱的抽屜，隔板則是以浸泡的方式，等待5～10分鐘後，先使用濕布擦拭，再用乾布擦乾。其他邊邊角角可以使用牙刷加牙膏清潔，而底部因為容易積水孳生黴菌，所以建議使用溫水混合小蘇打粉浸泡、刷洗，這樣才能有效清除。

▲大掃除。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲將冰箱裡的隔板、抽屜一一拆除清洗。（圖／翻攝自unsplash.com）

最後讓冰箱門敞開、風乾，使用電風扇輔助，最後利用保鮮盒保存食物，並依照分類放入冰箱。平時可以搭配小蘇打粉混合清潔劑或精油等，放入容器中，放置於冰箱內除臭。

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關鍵字：大掃除,清潔,打掃,過年,新年,水垢,廚房,油垢,撇步,冰箱,2019,特力屋

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