婦人走失20載被宣告死亡　麻豆警助過年前返家團圓

▲台南市麻豆分局麻豆派出所巡佐吳孟宇，花半年時間，讓失蹤20年被宣告死亡的廖姓婦人過年前回家團圓。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆分局麻豆派出所巡佐吳孟宇，於2018年在警政知識網身分不明系統查得一筆通報資料，內容為1999年7月間，一位患有智能障礙婦人，在台中市和平區梨山往中橫公路上疑似走失，找不到回家的路，被民眾發現報案，吳員經半年過濾比對，終於查明婦人身分，並通知家屬相認領回，讓一家人在過年前團圓。

吳員說，當時因婦人無法正常言語，以致查無身分，便由台中市政府社會局協助安置迄今；吳員根據上述內容及地緣關係，鎖定大台中地區，歷經半年多時間，過濾失蹤人口歷史報案紀錄，最終查得一筆88年間台中市西屯區通報的失蹤人口，於日前偕同該通報失蹤人口胞弟前往苗栗老人養護中心安置機構做指認，婦人身分終於被解開。



家屬一見到婦人，便不斷直呼「這就是我姐姐，沒錯沒錯」，原來該名56歲廖姓婦人（戶籍台中市西屯區），1999年間（當時36歲）外出後即不知去向，20年來音訊全無，當年報案父親已因故過世，家屬遍尋不著之下，便在2007年向台灣台中地方法院申請宣告死亡，今能在警方協助下，在過年前找回走失的姐姐，返家團圓吃年夜飯，十分感激，日後將協助恢復身分，也會好好照顧姐姐，讓過世的父親安心。



麻豆分局長楊慶裕表示，家人走失會讓家屬相當擔心，因失蹤人口演變為刑事案件也時有所聞，所以平時非常重視協尋失蹤人口工作，同時希望社會大眾多關心家人，並鼓勵同仁發揮同理心，讓更多失蹤者早日與家人團圓。