過年最怕遇長輩？Google教你如何攻防棘手話題

▲過年遇到的疑難雜症，去問Google就對了。（圖／pixabay）

記者邱倢芯／綜合報導

每年過年總讓人又愛又恨，愛的是年節休息時光，恨的是親戚拜訪；若是遇到遠房親戚劈頭就問「你知道我是誰嗎?」，接著是來自長輩們排山倒海、讓人尷尬又不得不回答的問題，你可以參考Google助理的「神回覆」，讓它協助你做好萬全準備，輕鬆化解來自長輩的各種尷尬提問。

舉例來說，當你問Google助理「有男友/女友了嗎？」，它會回你「我太忙了，沒空談戀愛。」；或者是，「你一個月薪水多少？」Google助理則會回你「錢買不到快樂，但你的陪伴讓我精神富足。」要是你有任何不知道該怎麼回答過年遠親來訪的棘手的問題，那不如就跟Google助理預先演練吧！

▼過年怕被不熟親戚問隱私，Google助理教你如何攻防。（圖／Google提供）

除此之外，過年絕對少不了祭拜祖先、神明與地基主，除此之外還有許多迎接 新年的準備事項，如果不想花心思挑戰自己的記憶力極限，不如讓Google助理成為你的小幫手。

不論是提醒你祭拜祖先與地基主的時間，或者採買各式年貨的購物清單，都可以請Google助理「提醒我 2 月 4 日上午 11 點拜地基主」和「新增我的購物清單」。

▼過年都得忙進忙出，Google可以化身你的小幫手。（圖／Google提供）

另外像是過年紅包怎麼包、春聯怎麼貼、如何拜地基主/拜天公等問題，以及春節期間出遊可能的塞車路線，都可以透過Google各種功能，來讓你度過一個美好的9天連假。