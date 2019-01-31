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社會 社會焦點 保障人權

變態按摩師騙OL「淋巴很毒」...手指狂蹭進出下體：幫妳排毒

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▲▼按摩,按摩師,。（圖／pixabay）

▲一名變態按摩師指侵顧客。（圖／示意圖非當事人／pixabay）

社會中心／綜合報導

一名在科技廠工作的OL日前約妹妹一起去按摩，放鬆身心，但沒想到遇到變態按摩師，藉口要幫她「按摩淋巴」排毒，趁機把手指伸進其私密部位，還來回抽插多次，甚至大言不慚表示這是「額外贈送服務」，讓她憤而求償，最後新竹地院判林男與養生館應連帶賠償40萬元。

該女指控，她在2015年9月和妹妹到新竹的一間養生館按摩，她跟妹妹到2樓的房間，中間隔著一個布簾。林姓按摩師一開始有隔著毛巾，後來按到該女大腿時直接碰觸，還摸到鼠蹊部，女子提出疑問之後，他回答「這裡有淋巴，在幫妳排毒」，接著一路狂摸，甚至直接按摩陰蒂，接下來用手指插入女子的陰道內。

該女提到，當下有多次說「為什麼會按這裏」、「這是正常的嗎」等等言語阻止，但林男回覆「妳淋巴很毒」，不斷用手指在陰道內進行抽插動作，該女翻正面後還被搓揉胸部，並在她耳邊說是「特別贈送」，要她不要跟一旁的妹妹說，而且同時她的妹妹因為按摩所以一直在哀號，並沒有聽見兩人對話。

事後該女覺得很不對勁，才報警處理，憤而向林男與養生館求償80萬。新竹地院判決認為，林男涉嫌犯對受照護之人利用機會性交罪，將其判刑1年，目前該南也正在監服刑當中。

對於該女的求償，法官認為，女性顧客與妹妹同處一室，妹妹以及零一位按摩師為何完全沒聽到對話，且姊妹倆到櫃檯買單的時候，也沒有做出任何反應，該女本身也有過失。法官最後判林男應賠償40萬元，而養生館僅應就其中15萬元與林男負連帶負損害賠償責任。

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關鍵字：按摩,按摩師,指侵

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