　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2019「十年來財運大開年」！命理師曝3秘訣　強運刮中2千萬

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲刮刮樂得主。（圖／記者宋德威翻攝）

▲刮刮樂百萬得主驚喜現身，號稱史上最強運！（圖／記者宋德威翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

桃園一位70歲黃姓婦人超強運，刮2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，一張中5000元，另一張則出100萬元大獎。不僅如此，黃婦超強運氣還讓跟她合資的陌生人也刮中10萬，讓人驚嘆不已。有命理風水老師透露，今年2019年是10年一周期難得的財運大開年，最好在家中建構財庫風水，順利接「天運」和「地氣」，讓自己一整年荷包滿滿，好運不斷。

高雄市「來來旺彩券行」老闆林家宇妻子說，中獎的正是她媽媽！原來年屆70的黃婦住在桃園，17日特別南下探望他們，順手和姊妹合資，買了2張刮刮樂竟然就中獎。黃婦笑說，自己每次都買100、200元小面額的刮刮樂，中獎錢都很少，親友慫恿下，想說碰碰運氣買了2張2000元的「2000萬超級紅包」，沒想到，回去一刮2張都中獎。

▲▼ 5款豬年限定刮刮樂今天上市。（圖／台彩提供）

▲ 5款豬年限定刮刮樂。（圖／台彩提供）

女婿林家宇也說，其實岳母運氣超強，每次捧場幾乎都會中獎，不僅發票常中200、4000元，親友對不到獎就會交給她；女兒也說，這次是中過最大獎的一次，過年前，媽媽和阿姨3人集資4000元買刮刮樂，一刮出號碼就中，一開始還「算不清幾個零」，以為只是1萬元，傳LINE問女婿「這樣有沒有中？怎麼那麼多0？」沒想到竟然是中了100萬元。

根據《自由時報》報導，易經命理風水老師高煜霖透露，今年歲次己亥年，就古智慧「紫白飛星流年風水」角度來看，是10年一周期難得的財運大開年。他建議民眾可以在家中擺放聚寶盆、聚寶盆旁放置360度亮光的檯燈，來增生財氣運勢。

高煜霖也建議可以找一座「大象」造型藝術品，不僅可以穩定家運也可連結富貴，民眾也可以往住家東方買彩券，中獎機會會大增。

ET快訊
小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店！男伴曝光：今年禮物是妳
政大21歲男學生宿舍燒炭！坐馬桶上身亡…膠帶貼死門

關鍵字：刮刮樂

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2019「十年來財運大開年」！命理師曝3秘訣　強運刮中2千萬

老媽大口吃青菜裝「好好吃」表情　挑食兒秒回：那我的也給妳

憨兒無法表達咬到「手上都是疤」　 媽淚謝三三吾鄉：肥皂救了他

這波冷氣團更冷！15縣市急凍　吳德榮：中部以北不到10度

強冷氣團低溫第2彈！15縣市「急凍剩10℃」北台又變濕冷　過年要冷3波

日薪1萬徵男友過年！長髮妹羞「帥可以XX」PO文3小時：徵到了

太神！「史上最強運」桃園媽媽曝光　2張刮刮樂中100萬驚：怎麼那麼多0

農曆新年限定！煙火狂炸夜空300秒　佛光山佛陀紀念館連放15天

社區掃地挖出「破損女屍」　役男滄桑背影拖走：誰家女友走丟啦

林佳龍自爆「想搭客運」中北通勤！不贊成10休1...要求公開業者名單

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

「藍寶堅尼」猛衝餐廳害紅衣婦縫3針 網友驚呆：想吃碗牛肉麵壓壓驚！

拖板車司機違停吃便當15分鐘　害19歲男大生追撞車尾慘死！

2019「十年來財運大開年」！命理師曝3秘訣　強運刮中2千萬

老媽大口吃青菜裝「好好吃」表情　挑食兒秒回：那我的也給妳

憨兒無法表達咬到「手上都是疤」　 媽淚謝三三吾鄉：肥皂救了他

這波冷氣團更冷！15縣市急凍　吳德榮：中部以北不到10度

強冷氣團低溫第2彈！15縣市「急凍剩10℃」北台又變濕冷　過年要冷3波

日薪1萬徵男友過年！長髮妹羞「帥可以XX」PO文3小時：徵到了

太神！「史上最強運」桃園媽媽曝光　2張刮刮樂中100萬驚：怎麼那麼多0

農曆新年限定！煙火狂炸夜空300秒　佛光山佛陀紀念館連放15天

社區掃地挖出「破損女屍」　役男滄桑背影拖走：誰家女友走丟啦

林佳龍自爆「想搭客運」中北通勤！不贊成10休1...要求公開業者名單

一起睡好睡滿　伊朗藝術家把睡相縫上枕頭

夏威夷航空飛紐約！資深空服員心臟病發亡　機上醫師挺身救援

2019「十年來財運大開年」！命理師曝3秘訣　強運刮中2千萬

EXO第一位入伍開始倒數！2019年即將當兵的韓國男明星

高雄男嬰突然昏迷　Uber駕駛一個move…熱心警察也開道搶救

年節商機加溫！法人點名15檔寒冬概念股發燒

老媽大口吃青菜裝「好好吃」表情　挑食兒秒回：那我的也給妳

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！　網推爆：這超重要

名人堂該代表洋基還是金鶯？　穆西納決定都不選

年關近帶動消費熱潮　四大貸款餘額續飆新高

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

生活熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊..

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑..

上班跳出公告！年終46萬進帳爽..

15縣市低溫10℃！北台灣又變..

陸客帶火腿腸拒繳20萬　3小時..

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞..

老婆烤箱烘餐碗　打開冒出5大坨

正妹遊泰住宿撞鬼　罵三字經無效..

皮蛋浮滿雪花不敢吃！內行人：極..

吃丼飯連凹4天給負評　店家爆氣..

掃地挖出女屍　他拖走背影笑翻網

2/3都在北部！國道「9路段」..

年終發百鈔！他見「價值30倍」..

三秒膠妹黏洗手台爆哭　可愛模樣..

更多熱門

相關新聞

最強運桃園媽媽曝！2張刮刮樂中100萬

財神爺天選之人！桃園70歲黃姓婦人17日到高雄探望女兒，剛好女婿家經營彩券行，為了捧場，順手合資買了2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，結果一張中5000元，另一張直接刮出100萬元大獎，沒想到25日現身，當場再合資買2張，又刮中10萬元，超強運氣讓人驚嘆不如。

刮刮樂得主曝光　為捧場中百萬

刮刮樂「2000萬超級紅包」賣到快完售　上市20天誕生15位百萬富翁

刮刮樂中獎　他曝光領獎影片爽翻

撿到貓鬍鬚！彩卷行碰運氣中2000

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

15縣市低溫10℃！北台灣又變濕冷

陸客帶火腿腸拒繳20萬　3小時遭遣返

東區幫人配對…隔4個月變女友！

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

每個人生日都有對應的專屬色

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

即／政大男學生宿舍燒炭亡　管理員一開嚇傻

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

《聲林》冠軍出爐！李友廷5票勝出

Gail全台語　蕭敬騰：我很心疼

父子雙載遭重機撞上　男童手腳變形爸爸命危急救

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面