2019「十年來財運大開年」！命理師曝3秘訣　強運刮中2千萬

▲刮刮樂百萬得主驚喜現身，號稱史上最強運！（圖／記者宋德威翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

桃園一位70歲黃姓婦人超強運，刮2張「2000萬超級紅包」刮刮樂，一張中5000元，另一張則出100萬元大獎。不僅如此，黃婦超強運氣還讓跟她合資的陌生人也刮中10萬，讓人驚嘆不已。有命理風水老師透露，今年2019年是10年一周期難得的財運大開年，最好在家中建構財庫風水，順利接「天運」和「地氣」，讓自己一整年荷包滿滿，好運不斷。

高雄市「來來旺彩券行」老闆林家宇妻子說，中獎的正是她媽媽！原來年屆70的黃婦住在桃園，17日特別南下探望他們，順手和姊妹合資，買了2張刮刮樂竟然就中獎。黃婦笑說，自己每次都買100、200元小面額的刮刮樂，中獎錢都很少，親友慫恿下，想說碰碰運氣買了2張2000元的「2000萬超級紅包」，沒想到，回去一刮2張都中獎。

▲ 5款豬年限定刮刮樂。（圖／台彩提供）

女婿林家宇也說，其實岳母運氣超強，每次捧場幾乎都會中獎，不僅發票常中200、4000元，親友對不到獎就會交給她；女兒也說，這次是中過最大獎的一次，過年前，媽媽和阿姨3人集資4000元買刮刮樂，一刮出號碼就中，一開始還「算不清幾個零」，以為只是1萬元，傳LINE問女婿「這樣有沒有中？怎麼那麼多0？」沒想到竟然是中了100萬元。

根據《自由時報》報導，易經命理風水老師高煜霖透露，今年歲次己亥年，就古智慧「紫白飛星流年風水」角度來看，是10年一周期難得的財運大開年。他建議民眾可以在家中擺放聚寶盆、聚寶盆旁放置360度亮光的檯燈，來增生財氣運勢。

高煜霖也建議可以找一座「大象」造型藝術品，不僅可以穩定家運也可連結富貴，民眾也可以往住家東方買彩券，中獎機會會大增。