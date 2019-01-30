擴張飛彈防禦範圍　美國擬在日本境內設置飛彈攔截雷達

▲美國有意在日本國土內設置防禦雷達追蹤飛彈。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

美國與日本政府消息人士透露，美方有意於2025年前在日本部署「國土防禦雷達（HDR）」，以追蹤飛往美國本土、夏威夷以及關島等地的洲際彈道導彈（ICBM），使美軍加以攔截。據了解，美方將於近日詢問日本的配合意願，並與日本共享相關資訊。

根據《讀賣新聞》引述多名相關人員消息報導，美國有意在2025年底在日本境內部署HDR，而部署在夏威夷的HDR也將在2023年正式啟用，屆時兩地雷達便可以互相配合運作，而國土防禦雷達也同時擁有監測攻擊衛星的「殺手衛星」與太空垃圾，美國預計將這些資訊與日本自衛隊共享。

事實上，美國目前主要使用「陸基中段防禦系統（GMD）」，加州等地都有部署，以追蹤攻擊美國本土的彈道飛彈，再在阿拉斯加州與加州等地安排攔截飛彈。然而近年來，美方卻發現，部分洲際彈道導彈有越來越難以追蹤、監測的趨勢，因此才會決定在飛彈發射地點附近部署追蹤系統。

日本自1995年起與美國進行「日美彈道飛彈防衛共同研究」，以加強飛彈防禦能力。美軍早就在青森縣與京都府己經部署陸基移動式TPY-2型X波段雷達，追蹤射程比ICBM還短的彈道飛彈。但如果要設置HDR，必須確保該基地能夠長期使用，且基地的電磁波也會對周遭居民產生巨大衝擊。