美採購19架P-8A「海神」巡邏機　取代老舊的P-3「獵戶座」

▲P-8A海上巡邏機。（圖／翻攝自U.S. Navy粉絲專頁）

軍武中心／綜合報導

美國海軍已經向波音（Boeing）採購19架新型P-8A「海神式」海上巡邏機（P-8 Poseidon），總價大約24億美元（約740億新台幣）。值得留意的是，這筆訂單並非只提供美軍，其中10架飛機將給予美方、5架交付挪威皇家海軍，其餘4架將交給英國皇家海軍。

根據外媒報導，美國、挪威和英國於2017年7月簽署收購P-8A的三方意向聲明，用以加強在北大西洋地區的軍事力量；美國海軍預計在2022年3月前收到10架P-8A，英國軍方最快2019年收到第一架，挪威則要等到2021年。報導提到，隨著P-3「獵戶座」（P-3 Orion）逐步退役，華府各盟邦開始採購P-8作為新的海上反潛機主力。

▼P-8A海上巡邏機。（圖／路透社）

報導指出，新型飛機將具備「高空反潛戰武器能力」（HAAWC），意即在Mk-54輕型魚雷上附加裝置，使其具有空中滑行的能力，可從3萬英尺（9100公尺）或更高的高度執行打擊，避免被敵方潛艇偵測。反之P-3必須下降到特定高度才能釋放魚雷，相對容易暴露在防空系統當中。報導還稱，美國海軍海上系統司令部（NAVSEA）今年1月曾向波音提供930萬美元（約2.8億新台幣）的合約，以便將HAAWC整合到P-8A。

P-8A是波音737-800商用飛機的軍用型號，用於取代P-3海上偵察機，最高時速可達907公里、最大航程可達8300公里，機身設有11個內外飛彈掛載點，能搭載AGM-84魚叉反艦飛彈、小牛飛彈或是總重1萬5000公斤的各式炸彈。該型飛機主要用於海上巡邏、偵察和反潛作戰，需要2名飛行員和7名組員配合，除了美軍選用以外，包含英國、南韓和澳洲等國家也是用戶之一。

▼P-3海上巡邏機。（圖／翻攝自美國海軍官網）