柯文哲：沒有統計就沒有統治　台北市機車死傷全年減少408人

▲機車死傷全年減408人，柯文哲：沒統計就沒統治 。（圖／翻攝自柯文哲臉書）



政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲在臉書中發文表示，去年台北市的機車死傷人數，比前年減少了408人，並強調「沒有統計就沒有統治」，把所有小問題都解決，就沒有大問題。

柯文哲說，「以前我在台大當外科醫師，深知每個車禍的傷患，背後都是好幾個家庭的破碎，就算最後幸運的活下來，也要經歷長期的復健與治療過程，所以在通行安全上，我們相當重視。」



柯文哲認為，「沒有統計就沒有統治」，這個說法完全適用於在車禍防制的策略上，統計上，年輕機車族佔車禍死傷最多數，尤其是九月開學後最嚴重，所以直接針對背後的問題進行改善，除了在台北市各大學加強宣導之外，在常發生事故的仰德大道，也做了幾處交通工程上的「整型」，加強各車種的超速取締，讓學生在通行上可以更加安全。



柯文哲說，把所有小問題都解決，就沒有大問題。這些改善不斷累積，讓去年18歲到25歲的機車族死傷人數下降5.7%，減少人數是各年齡層最多。



不過柯文哲話鋒一轉再提到，這幾年的統計，「我們發現高齡行人是另一個車禍死傷大宗，未來我們也會針對這個年齡層來改善」，而最治本的方法，就是繼續推動已經有313個里參加的「鄰里交通改善計畫」，持續整理巷弄格線，並劃設綠色人行道，讓大家都可以在台北享受安全的通行環境。