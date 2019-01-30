小學老師逼轉一圈秀「發育過的胸部」！內衣model吐心聲：10年了還是討厭她

▲一名內衣模特兒小學時背老師帶頭嘲笑身材。（示意圖／pixabay，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

嘲笑別人的身材是件很沒有禮貌的事，卻有老師帶著全班這麼做。一名內衣model在臉書上分享自己國小被全班嘲笑的經驗，當時健康教育剛好教到「性徵發育」，老師竟叫她在全班面前站起來轉一圈，讓其他同學看看「發育過的身材」，底下的同學全都笑成一團，10幾年過去了，她仍忘不了這件事。

這名內衣模特兒在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她小時候因為被嘲笑身材自卑了很久，直到現在都忘不了，「我一直記得小學健康老師在教性徵發育時，叫我在全班面前站起來轉一圈，說我就是發育過的身材，而且還吃太多了要減肥。」當時的她愣在原地看著全班同學嘲笑她，雖然笑笑地回到座位，卻成了她心中無法抹去的陰影。

從那一刻起，她因為對自己的身材感到自卑，走路都駝著背，不敢抬頭挺胸秀自己。現在的她，因為身材姣好成了一名內衣模特兒，也已經在自己身上找到自信，但還是無法忘記那次不愉快的回憶，「不知不覺過了十幾年了，還是很討厭那個老師」。

網友們看到貼文都非常心疼她，紛紛留言表示，「有些老師真的很靠北，不懂腦殘怎麼當上老師的」、「有自信的女生真的都很美，支持你」、「第一眼看到妳就覺得很喜歡！眼神帶有自信的女孩最美惹」、「別管他人怎說，對自己有自信，加油」、「超美的好嗎～老師瞎了嗎？為人師表如此沒口德」。

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