團圓≠臉圓！營養師傳授「越吃越瘦聚餐法」　3招曝網驚太神

▲營養師提醒，菜色越多元越不容易胖，記起來了嗎？（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

別讓團圓只能變成臉圓！過年被許多正在減肥的民眾視為萬惡的發胖日，每每提醒自己忌口，卻仍舊抵擋不了佳餚的誘惑。據台灣1項調查報告顯示，每到過完年後大約有一半以上的人，體重至少增加2公斤。這回，營養師就要告訴你怎麼吃可以在農曆春節這麼多的聚餐裡，繼續保持苗條，甚至「越吃越瘦」，原來吃越多菜色越好，讓網友驚呼太神，一起來看看怎麼回事吧！

1.菜色多元化

年菜的準備上要盡量增加菜色多元性，讓吃的種類變豐富，來取代單一食物吃到的份量，建議使用小容器盛裝，讓每種菜色都能品嚐到，要重質不重量，且食材的選擇以天然為主，也要盡可能減少醬料的使用。

▲過年聚餐時多補充水分可以促進新陳代謝。（圖／達志／示意圖）

2.多補充水份

多喝水可以促進新陳代謝，因為人體內的所有生化反應都必須要有水才得以順利進行，再者，以水或無糖茶來取代含糖飲料，可以避免攝入過多熱量，同時營養師也要提醒民眾，過年飲酒務必適量，多喝傷身。

3.多吃蔬菜

多吃蔬菜可增加膳食纖維攝取量，能減緩油脂及醣類在腸道當中的吸收，還會增加飽足感，並幫助排便順暢，另外提醒菜和肉的攝取比例至少2:1，簡單來說就是先吃兩口菜、再吃一口肉。

最後，營養師陳嫚羚提醒，只要遵守「3件事」，便能讓年菜吃得巧、身材沒煩惱；另外她也提醒，除了在飲食上要注意細節之外，每天還要多利用時間活動筋骨，像是散步、踏青、伸展等簡單運動，都可以幫助血液循環更加順暢。

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