為「誰先上廁所」爆吵！好心收留困頓友　男頸部挨刀險死

▲吳、林2人為了「誰先上廁所」發生激烈口角。（示意圖／翻攝自免費圖庫pxhere）

社會中心／綜合報導

好心收留好友卻差點送命！新北市一名吳姓男子（57歲）107年5月間見林姓友人（48歲）經濟困難，連房租都付不出來，一時興起惻隱之心，便邀林男到其位於三重承租的公寓同住，豈料2人生活習慣差異太大，時常為了瑣事而爭執，吳男還因「誰先上廁所」等問題遭到林男持刀猛砍，在頸部留下一道6公分的刀傷，險些喪命。

警方調查，吳男與林男認識許久，平時關係還不錯；去年林男經濟因故陷入困頓，一度付不出房租要流落街頭，吳男得知後於心不忍，基於好友道義，便善心收留，邀林男到其承租的公寓中同住。

豈料林男入住後，吳男立即發現2人生活習慣差異太大，還常常為了瑣事爆發激烈口角。28日凌晨時分，吳、林2人又再度為了「誰先上廁所」一事吵得不可開交，林男被激怒後竟轉身走進廚房中抄起菜刀，隨後情緒失控朝著吳男頸部揮落，當場砍出一道長約6公分的傷口，當場血流如注；吳男的姪子在一旁目睹全程嚇傻，急忙打電話報警求救。

警方獲報後趕抵現場，迅速將失控的林男制伏，並將吳男送往醫院治療，所幸經搶救後撿回一命，目前已經脫險，生命徵象穩定；而砍人的林男事後不但被趕出公寓，還得面臨殺人未遂刑責，警方在訊後已依法將其移送法辦。