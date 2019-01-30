運動鞋店欠稅遭查封　彰化執行署1日拍賣「2~3折全面出清」

▲運動鞋店欠稅遭彰化執行署查封，2月1日舉辦拍賣會，知名廠牌運動鞋服飾全部2到3折價出清。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

因義務人欠稅金額仍不足清償，彰化分署到義務人所經營運動用品店查封店內運動鞋、衣服及包包後，將於2月1日及2月23日舉辦拍賣會。包含PUMA 一律3折出清、LOTTO 2折出清，排汗衣只賣100元，並贈送100份動物鉛筆、削鉛筆機給到場兒童。

彰化執行分署為表達關懷兒少、重視兒少議題，特地於農曆除夕年前，也是寒假期間舉辦親子拍賣會，都是正港知名品牌運動鞋、衣服、包包及襪子全部以2折到3折價出清，除了彰化分署吉祥物「拍寶」與小朋友同樂，並邀請彰化家扶中心到場義賣燈籠，讓參加拍賣會家長做愛心，也能讓幼童購買燈籠好開心。彰化縣政府社會處兒童及少年福利科將到場播放兒童權利公約-兒童守護超人CRC宣導影片，並贈送100份動物鉛筆、削鉛筆機給到場兒童。

彰化執行署表示，這次查封物不乏大人鞋款、衣服及包包，彰化分署於2月23（周六補上班日）在同地點早上9點到下午4點舉辦拍賣會（中午12點到1點30分休息），當天所拍賣查封物不限種類，且不用領號碼牌、不限挑選時間，保證讓大家看到開心，買到心滿意足。彰化縣地方稅務局也會到場舉辦電子發票稅務宣導，凡現場申辦電子發票手機條碼民眾，皆可獲得好禮，讓民眾不用花錢做環保，又可以得到禮物。

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