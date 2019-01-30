稅金狂飆2萬元！文具店誤開41萬元發票...店員急尋人：我們要賠錢

▲五股文具店誤開41萬元發票。（圖／資料照片、翻攝自我是五股人）

網搜小組／綜合報導

不小心打錯發票金額可是要付上高額稅款的！一名文具店店員在臉書「我是五股人」社團中貼文，29日上午有客人到店裡消費，結果店員不小心將金額輸入成41萬元，晚上結帳時才發現，希望客人看到訊息可以趕快回到店裡換正確的發票，不然店員可能要付擔高額稅款的賠償費用。

陳姓女子在社團中發文表示，29日上午有一名男子帶著2個小女孩到五股微學館買泡棉膠，店員在結帳時不小心將金額輸入成41萬1142元，以5%營業稅計算，為此文具店可能要負擔高達2萬元的稅款，店員也要為他的失誤賠錢，讓他崩潰地說，「因為發票金額打錯打太高，我們要賠錢，可以麻煩你回來換發票嗎？」

網友們看到貼文紛紛幫忙推文高調，「推，希望好心人出現」、「這個真的關於店家報稅問題，超麻煩，幫推」，還有網友提醒，「打錯發票金額可寫申請書取消，但如果未能收回打錯的發票，該張發票又中獎並成功兌領，恐怕店員還是得依據各公司業務疏失準則，最慘的是自掏腰包付打錯發票的中獎金額。」

去（2018）年初也有薑母鴨店不小心開了65萬元的發票，當時國稅局曾表示，若業者開錯發票，也無法收回作廢重開，將根據正確銷售金額處1%的罰鍰，罰鍰金額最低1500元、最高不超過1萬5000元。

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