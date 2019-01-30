市售防霾、抗PM2.5口罩「不合格名單」曝光！　陸製產品還含致癌物

▲行政院消保處抽檢市售防霾口罩，8項產品無法提出有其功效的佐證資料。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

近來空污嚴重，市面口罩更以「防霾」或抗「PM2.5」為訴求，但行政院消保處與經濟部標準局抽檢市售25件口罩，結果發現17件品質不符規定，22件標示不符，3成業者無法證明產品有效。其中，陸製口罩幾乎100%不合格，甚至添加致癌物。

世界衛生組織將空氣污染物歸類為第一級致癌物，市售口罩多以「防霾」或抗「PM2.5」為訴求，不過消保處抽查25件在藥妝店、網拍、超商、藥局可購入的口罩，結果發現竟只有2件品質、標示都合格，其餘17件品質根本不符規定、22件標示不符。

▲消保官王德明批，陸製口罩12件就有11件不符規定，不合格比例幾乎100%。（圖／記者賴文萱攝）

消保官王德明批評，太多業者很黑心，在口罩包裝上宣稱有其功效，有8家業者根本提不出可以防霾或抗PM2.5的佐證資料，明顯在欺騙消費者。他指出，尤其抽查12件陸製產品中，就有11件不符規定，不合格比率幾乎100%，「維康」、「QDY七朵雲」等2件，添加過量「偶氮色料」，有致癌風險。

截至目前為止，這次查核結果品質不符合國家標準的口罩， 17件中15件已下架或改標，2件改正中；標示不符合商品標示法或藥事法規定的口罩，22件中21件已改善完成，1件改正中。

口罩性能品質需符合國家標準CNS 15980之「粒狀物防護效果」、「過濾效率」、「呼吸阻抗」項目；商品安全性需符合「衍生特定芳香胺之偶氮色料」及「游離甲醛」含量不得超過限量質20mg/kg。

無法證明功效產品

大陸廠牌：「SUN MILLION」、「Kootex」、「COCORO」、「振馨」、「QDY七朵雲」、「Honeywell」

日本廠牌：「nepia」

台灣廠牌：「易利用」

偶氮色料含量超標產品（已下架）

大陸廠牌：「維康」、「QDY七朵雲」

品質、標示都合格產品

台灣廠牌：「LAITEST」、「GRANDE」

▲陸廠製的防霾口罩，被抽檢出偶氮色料含量超標，有致癌風險。（圖／記者賴文萱攝）



行政院消保處表示，已請標準局、經濟部中部辦公室與衛生福利部食品藥物管理署儘速督促業者改善並依法查處，另外也研議將防霾口罩列為應施檢驗商品。

消保處提醒，消費者選購防霾口罩時，應注意有無通過國家標準CNS 15980檢驗，並應詳細閱讀商品標示內容，國內製造、販售防霾（PM2.5）口罩業者，應先取得完整的檢測報告，避免因不實宣稱觸法。