流感高峰期寶寶健康拉警報！告別哈啾酷酷掃　高效「濾」呼吸hen有感

▲流感進入高峰期，爸媽得拉警報，為寶貝做足萬全準備。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

冬季沙塵暴、霧霾導致PM2.5警報頻傳，許多家長擔心危及家中寶貝的呼吸健康，殊不知肉眼看不見的細菌、感冒病毒勢力也正嚴重侵犯孩子的日常。據疾管署監測，1月上旬類流感門急診就診人次近8萬9千人，宣布正式進入流行期，預估感冒疫情將於春節前後達到高峰，消息一出令爸爸媽媽好擔心，急著想了解還能做些什麼來全面備戰。

家中寶貝因為年紀小、免疫力較不足，公共場合一個噴嚏或是咳嗽，小朋友就很有可能「中鏢」，一旦孩子生病，苦的不只是寶寶，大人看在眼裡也心疼，工作恐怕也得跟著停擺，因此每到感冒高峰期前，警覺性高的爸媽除了早早帶孩子接受施打疫苗之外，平時也要勤洗手、戴上口罩，乖乖待在家中，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所；遇到在外不方便洗手時，也可以多利用乾洗手等產品隨時消毒殺菌。假如真的出現感冒症狀，最好讓孩子在家中好好休息，減少玩耍活動時消耗體力，用100%的精力對抗病菌，才能速速恢復健康。

▲飛利浦奈米級空氣清淨機，雙重氣旋動力科技，清潔12坪空間僅需10分鐘。（圖／翻攝自官網，下同）



不只外出要全面戒備、高規格抵抗病菌，長時間待在家裡的室內環境品質也不能忽略！不少家中有過敏兒的家長，早早就懂得在家裡準備一台空氣清淨機，只是很多爸媽可能沒注意到，原來空氣清淨機也是有分等級的！耳鼻喉科診所院長陳佑誠指出，挑選空氣清淨機很注重清淨效率，必須觀察它的CADR值（換氣速度），尤其使用空間愈大的時候、CADR值就要愈高；而飛利浦AC5659奈米級抗敏空氣清淨機已通過ECARF過敏證研究基金會歐洲中心認證，幫爸媽高效「濾」顧好寶貝的呼吸。

飛利浦AC5659奈米級抗敏空氣清淨機，是業界少數最小可捕捉PM0.003（3奈米）微粒，小至流感病毒(PM0.08)、諾羅病毒(PM0.02)這些小朋友很容易感染上的病毒都不放過（濾超小）更曾獲愛爾蘭Airmid認證，可濾除H1N1病毒(A型流感)達99.9%，因此能在感冒高峰期早一步為寶貝啟動防護罩；雙重氣旋科技，清潔12坪空間只需要10分鐘，就能將髒空氣淨化完成（濾超快）及多道過濾機制，濾除率達 99.97%（濾超準），只要呼吸一口乾淨清新的空氣絕對瞬間有感；還有3重空氣感應科技及APP即時顯示空氣品質，隨時把關空氣品質（濾超清晰），充分掌握室內空氣狀態，具備4大超強效「濾」，才能真正濾的超安心；而且飛利浦AC5659低噪音不擾眠，讓寶貝持續睡得香甜，加上本體具滾輪移動設計，一台就可以在全家任何空間自由使用，提升方便性及實用性。

此外，不少住在馬路旁、邊間、小吃店樓上的網友也分享使用經驗，認為一台真正好的空氣清淨機，不只能快速過濾空氣中難聞異味、一些呼吸道長期敏感的問題也獲得改善。隨著感冒進入高峰期，建議愛子心切的爸媽除了接種疫苗預防、日常清潔勤洗手之外，不妨挑選一台防護功能完整的空氣清淨機對抗危害因子，從呼吸開始hen有感，大幅降低病菌侵害寶貝健康的機率，為家有過敏兒的爸媽多一分防範，安心陪伴寶貝長大。