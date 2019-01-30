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華郵：俄羅斯秘密提議「棄核武就送北韓核電廠」　搶東北亞發言權

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▲▼ 誇金正恩「能幹又成熟」　普丁：北韓大戰西方贏了一回合。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄羅斯總統普丁與北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

《華盛頓郵報》29日援引知情美國官員說法報導，俄羅斯官員在2018年10月向北韓提出一項秘密提議，旨在解決其與美國間陷入僵局的無核化談判。莫斯科當局承諾，若北韓放棄核武和彈道飛彈，將提供一座核電廠。

美國情報官員在2018年年底得知這項提議，顯示出俄羅斯有意干預這場核談判。川普將如何看待莫斯科的提議，目前尚未明朗。《華郵》指出，近幾個月來，川普在與北韓對話的過程中，皆採取一種非正統的方式，但他的助手可能會竭力反對俄羅斯在最終談判中扮演任何重要的角色。

若平壤當局放棄核武和飛彈，俄羅斯政府將代為興建及營運核電廠，並將所有副產品和核廢料運回俄羅斯，降低北韓使用核電廠制造武器的風險，同時為這個貧困的國家提供新的能源。

曾是川普內定駐南韓大使人選的韓裔美籍學者車維德（Victor Cha）指出，「俄國人在北韓議題上非常投機，這也不是他們第一次在朝鮮半島上尋求能源權益。前幾任美國政府都不樂見俄羅斯的主動，但川普不遵循傳統思維，所以很難預測。」

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

川普日前宣布，將於2月底與北韓領導人金正恩舉行第二次峰會，且明顯對新一輪談判越來越樂觀。他認為媒體對他的報導不公平，令他感到沮喪。儘管他大肆宣揚，北韓已經停止核試和飛彈試射，但批評人士指出，平壤當局的棄核措施缺乏程序。

美國多名情報機構代表29日提交給國會的年度全球威脅評估報告（Worldwide Threat Assessment）則指出，「根據我們目前（取得的情報）來評估，北韓會尋求保留大規模殺傷力武器的能力，不太可能完全棄核」，儘管平壤當局過去一年來沒有試射可攜帶核彈頭的導彈，也沒有進行核試驗，但情報線索並不支持金正恩棄核的說法，「因為（北韓）領導人認為核武對他的政權來說，是至關重要的存在。」但《華郵》也提到，長久以來，情報機構對核談判的看法都較白宮及國務院悲觀。

報導指出，美國國務院、白宮、中央情報局（CIA）、國家情報總監辦公室（Office of The Director of National Intelligence）和俄羅斯駐華盛頓大使館拒絕對俄羅斯的秘密提議發表評論，不清楚雙方是否仍對此進行談判，或其是否將影響華盛頓和平壤之間的對話。

知情人士表示，俄羅斯官員已向平壤當局表示，若金正恩有興趣，請平壤當局提供可行的時間表，說明其何時可以實現無核化。一名要求匿名的官員則指出，CIA曾評估，俄羅斯核電廠產生「可製造武器的副產品」的數量非常有限。

▲▼ 白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 波頓一向態度強硬。（圖／達志影像／美聯社）

專家指出，俄羅斯的提議借鑒了1994年失敗的《朝美核框架協議》（DPRK-U.S. Nuclear Agreed Framework）最初藍圖，主要尋求滿足北韓的能源需求。新美國安全中心智庫的南韓專家金斗妍（Duyeon Kim）指出，「技術上來說，在《朝美核框架協議》的前提下，美國有可能向北韓提供輕水反應爐，因為平壤同意維持《核武禁擴條約》（NPT）成員國的身分，並接受國際原子能總署（IAEA）的安全保障。」

但她也指出，從柯林頓政府過渡到小布希（George W. Bush）政府後，這項提議被證實是有爭議的，「柯林頓願意允許他們擁核，但包括布希政府和波頓（John Bolton）都堅決反對提供輕水反應爐。」波頓曾是小布希時期負責控制武器的副國務卿，現在則是川普的國家安全顧問；但川普並未遵循波頓在談判中一貫的強硬路線。

熟悉俄羅斯行動的外交官和分析人士說明，在西伯利亞和東亞之間建立能源管道，同時解決地緣政治危機，將符合莫斯科的長期利益。國防智庫CNA專家高斯（Ken Gause）表示，「出於經濟和安全上的考量，他們（俄羅斯）希望在朝鮮半島發揮作用，例如修建一條貫穿北韓、一路延伸到南韓的天然氣管線。他們與北韓接壤，希望在東北亞安全局勢的演變中擁有發言權。」

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關鍵字：北韓,美國,俄羅斯,川普,金正恩,普丁,無核化,核電廠,日韓要聞,北美要聞

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