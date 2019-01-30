防衛中國高超音速武器　美計劃2025在日本部署新反導雷達

▲解放軍日前公開東風-26中遠程彈道導彈試射畫面。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

中俄兩國近年導彈實力持續增強，美國計劃於2025年將新開發的「國土防衛雷達」（homeland defense radar HDR）部署在日本，和自衛隊分享數據以加強日方反導能力。據了解，該型雷達具備自主目標識別和持續精確跟蹤能力，能識別防禦傳統雷達無法探測的高超音速武器以及高超音速彈道導彈。

日本《讀賣新聞》引述消息人士指出，美方正在研究擴大其反導部署範圍，國土防衛雷達可用於防禦包含高超聲速武器在內的新銳導彈威脅。而過去美國只在夏威夷部署這款長程預警雷達，若是日本答應美方計劃，將成為國土防衛雷達第一個進駐海外地區，可分享到雷達收集的各種軍事情報。

資料顯示，國土防衛雷達是美國彈道導彈防禦系統（BMDS）中的最關鍵的一環，和「鋪路爪」等P波段長程預警雷達相比，該雷達主要是X波段，擁有自主目標識別和持續精確跟蹤能力，可以有效覆蓋西太平洋，並識別防禦傳統雷達無法探測識別的高超音速武器和高超音速彈道導彈。

▼美國加州畢爾空軍基地的鋪路爪雷達。（圖／美國飛彈防禦署）

日本時事通訊社也分析，美國將雷達基地建在日本和夏威夷，是為了填補美國眼下的「太平洋雷達空白區」。由於中國開發能用車載的移動導彈發射台，此時若把雷達監視網前進部署到日本，將有助於美軍提早識別解放軍的彈道導彈和高超聲速武器。

此外，美國政府還進一步計劃在阿拉斯加和加利福尼亞構建第三個BMDS攔截導彈陣地，該陣地在接受到日本國土防衛雷達傳遞的數據後，將可以發射攔截彈有效打擊來自北韓的彈道導彈。