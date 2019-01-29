市府協調中石化損害賠償金年前發放　第1批122人入袋

▲環保局林淵淙局長代表市府見證中石化公司代表林青董事長特別助理，將11人之支票轉交里長代發。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中石化公司基於最高法院對該公司損害賠償金判決已定讞，且善盡企業社會責任，日前在市府協調會後，即召開董事會確認通過賠償金，已對有存摺且資料完備之111位原告，1月25日發放賠償金，另無存摺之11位原告，改以支票方式發放，共計122位原告，總金額近新台幣1億6千萬元。

環保局林淵淙局長於29日下午主持之中石化（台鹼）安順廠土壤污染整治計畫推動小組第51次現場查核會議開始前，代表市府見證中石化公司代表林青董事長特別助理，將上述11人之支票轉交里長代發。對此好消息，雙方非常感謝市府協助，才能如此迅速拿到賠償金。

環保局表示賠償金發放能如此順利，在於1月18日副市長王時思代表市長黃偉哲邀集當地受傷害居民代表之顯宮、鹿耳及四草等三里里長，及中石化公司代表所召開中石化公司所屬前台鹼安順廠戴奧辛污染侵權行為損害賠償協調會，經市府積極協調雙方當日共識，於過年前先發放賠償金予資料完備之122位原告，經市府、里長一起努力，將原告請領賠償金資料於1月23日前給中石化公司，終在過年前領到賠償金。據了解，中石化安順廠原告共376人，年前發放賠償金無爭議122人，尚有254人有繼承權爭議需釐清。

環保局長林淵淙表示，過去中石化公司污染造成傷害是事實，所以市府義不容辭協助受害居民儘速領取賠償金，未來仍會協助雙方繼續發放繼承部分之賠償金，並期望在4月18日前完成發放。環保局亦將持續嚴格監督整治工作，避免2次污染，儘速還給當地居民乾淨的家園，以避免再次傷害居民健康。