　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

市府協調中石化損害賠償金年前發放　第1批122人入袋

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲環保局林淵淙局長代表市府見證中石化公司代表林青董事長特別助理，將11人之支票轉交里長代發。（圖／記者林悅翻攝）

▲環保局林淵淙局長代表市府見證中石化公司代表林青董事長特別助理，將11人之支票轉交里長代發。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中石化公司基於最高法院對該公司損害賠償金判決已定讞，且善盡企業社會責任，日前在市府協調會後，即召開董事會確認通過賠償金，已對有存摺且資料完備之111位原告，1月25日發放賠償金，另無存摺之11位原告，改以支票方式發放，共計122位原告，總金額近新台幣1億6千萬元。

環保局林淵淙局長於29日下午主持之中石化（台鹼）安順廠土壤污染整治計畫推動小組第51次現場查核會議開始前，代表市府見證中石化公司代表林青董事長特別助理，將上述11人之支票轉交里長代發。對此好消息，雙方非常感謝市府協助，才能如此迅速拿到賠償金。

環保局表示賠償金發放能如此順利，在於1月18日副市長王時思代表市長黃偉哲邀集當地受傷害居民代表之顯宮、鹿耳及四草等三里里長，及中石化公司代表所召開中石化公司所屬前台鹼安順廠戴奧辛污染侵權行為損害賠償協調會，經市府積極協調雙方當日共識，於過年前先發放賠償金予資料完備之122位原告，經市府、里長一起努力，將原告請領賠償金資料於1月23日前給中石化公司，終在過年前領到賠償金。據了解，中石化安順廠原告共376人，年前發放賠償金無爭議122人，尚有254人有繼承權爭議需釐清。

環保局長林淵淙表示，過去中石化公司污染造成傷害是事實，所以市府義不容辭協助受害居民儘速領取賠償金，未來仍會協助雙方繼續發放繼承部分之賠償金，並期望在4月18日前完成發放。環保局亦將持續嚴格監督整治工作，避免2次污染，儘速還給當地居民乾淨的家園，以避免再次傷害居民健康。

ET快訊
批高雄市政府垃圾　館長道歉了！「我比較垃圾」
《聲林》爆紅10歌手「重現12年前星光幫」網路人氣王是她
韓國瑜將到哈佛大學演講！預計4到5月訪美

關鍵字：中石化,損害賠償金,入袋

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／屁孩開槍影片曝光！「5秒連開15槍」討債　騎士嚇傻回轉快逃

偷吃已婚女部屬170次鬧翻曝不倫　資訊董座回金門老家上吊自殺

「碰！」妙齡女墜14樓亡壓爆瓦斯管線　住戶裹毛毯暗夜驚逃

學生弟「翹孤輪」新勁戰3秒就撞車　網喊療癒：重看5次

影／女兒遭猥褻！母哭「拖一天痛一天」　律師怒：園方竟把電話給男大生

男大生「求實習機會」竟趁午休猥褻4女童　幼兒園震驚：他個性溫和

男大生違法當幼兒園教師還猥褻女童　高市教育局請全民當吹哨者

高中音樂女師和學生不倫　分手後小男友聯合新歡逼她離職

台南學甲鎮安宮　「大仙尪」軟身福德爺重新開光

市府協調中石化損害賠償金年前發放　第1批122人入袋

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

台南學甲鎮安宮　「大仙尪」軟身福德爺重新開光

市府協調中石化損害賠償金年前發放　第1批122人入袋

少女離家出走家屬焦急　新化警緊急尋獲　母女相擁而泣

春節安維工作首日　永康警緝毒有成展決心

慈善心、關廟情　年菜溫暖弱勢獨老喜迎新

郭國文主張善新鐵道走高架　陳筱諭：要來騙選票？

竹市春安宣導　派出超萌「小學弟」

年關近趁月黑風高偷電纜線　鳳林警圍捕逮獲意外再搜出毒品

廚餘禁養豬　花蓮實施廚餘掩埋配套措施

資收率及資收量大滿貫　花蓮資源回收考核成果優異吸晴

避免吳音寧休市風波？農委會主委陳吉仲：果菜市場春節只休5天

台南學甲鎮安宮　「大仙尪」軟身福德爺重新開光

下班搭地鐵…轉頭看「宮鬥劇女神站旁邊」　全車擠滿人背貼背！

快訊／館長向高市府道歉「我比較垃圾」　韓國瑜笑笑回應了

市府協調中石化損害賠償金年前發放　第1批122人入袋

過年來點來點文青的氣息　農曆初一初二益品書屋入屋費9折

殺人劫公車…沿路衝撞釀8死22傷　福建男一審被判死

脫歐B計畫！「7大修正案」即將表決　梅伊：要求歐盟重啟談判

咳嗽不止如機關槍！嬰兒缺氧全身抽搐　竟跟媽媽有關

賴瑞隆護航陳菊撇氣爆國賠責任　羅智強：救命錢這樣用？

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

地方熱門新聞

基警局長黃明昭有望接任刑事局長

檢舉丟菸蒂月入10萬　網酸：改..

「Q版韓市長鳳梨酥」網驚呼：卡..

新北市區長人事異動　2月1日上..

好彩頭！寺廟驚見「太子爺手套」..

水上鄉老農挖井挖出「黃金龍泉｣

重要節日安全維護起動　員警嚴正..

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

蘭陽戲劇團要存續　自助+人助

父狂踹前車騎士　兒嚇哭：爸不要

釣客非法垂釣　恐罰15萬

保警寒冬送暖　弱勢家庭倍感溫馨

高雄知名飯店　佳節住房搶客

更多熱門

相關新聞

安順廠污染未整治成功　不應變更

台南市議員郭清華服務處、台南市漁民權益促進會，12月19日召開「中石化安順場土壤污染整治尚未成功，台南市政府及內政部急著將之變更為住宅區案，漁權會發聲」記者會，漁權會指目前正值台南市長交接期間，在污染土壤整治未完成前，內政部都委會應暫緩審議，否則不惜前往內政部抗議。

戴奧辛國賠1.9億　中石化考慮釋憲

戴奧辛汙染案　中石化確定賠1.8億

袋袋相傳減塑　超商藥妝「入袋」

中石化布局新南向！不動產開發與投資印度

讀者迴響

發燒話題

嵐Arashi 王令麟 十年挑戰 孫其君 春晚直播 廖峻中風 林佳龍 陳昱安 習近平 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 炎亞綸 王令麟 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

拿刀劃嬰兒肚臍要「放氣」　竟流出50cm腸子

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被灌爆

2019日本出入境托運行李限制懶人包

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

蓋被躺一排！尾牙「停屍間」超夯

郭雪芙認了被劈腿3次！

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

拉麵170元超貴！他買1碗遭嗆噁心

「新鬼嫂」比基尼包不住雪球！

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

更多

最夯影音

更多

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面