旅遊品茗接地氣　阿里山風景管理處推四季茶旅

▲▼ 阿里山四季茶旅讓民眾藉由高山茶小旅行跟認識阿里山。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣阿里山茶世界聞名，為推廣阿里山好茶及茶品茗情境，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處)）配合二十四節氣及阿里山地景特色，結合社區茶旅達人，規劃季節限定的四季茶旅活動，邀請民眾上山品好茶，賞好景。

四季茶旅活動首場「春分草原茶會」將於春分時節3月23日及24日在牛埔仔愛情大草原辦理，搭配社區花漾創意茶棧、茶文創、茶餐飲、茶詩創作及相關產品展售活動，展現阿里山多重品茗體驗氛圍，接下來將於夏季7月20日辦理「夏至森林茶會」、秋季9月28日「秋分地景茶會」，以及109年1月4日冬季之「冬至古厝茶會」，搭配阿里山嵐裊裊升煙和谷豁雲海生態景觀，跟著茶香去旅行，品茗於阿里山四季絕景，更可把阿里山茶相關伴手禮、文創商品帶回家。

由於茶的製作與二十四節氣有著密不可分的關係，按照茶葉生產時間可劃分為春、夏、秋和冬茶；以節氣又可細分為明前、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分及寒露茶，不同季節各有適合的製程及獨特的香氣及風味；讓來到阿里山的旅客，藉由品茗阿里山不同節氣的茶湯滋味，體驗多元、精緻及深度的茶旅行程。

更多活動內容詳情請至阿里山管理處觀光旅遊網http://www.ali-nsa.net/或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。