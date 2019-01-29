竹市護城河五星級公廁　藝術感十足還有免治馬桶

▲新竹市長林智堅參加護城河畔公廁重新開放啟用儀式。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

位在新竹市護城河畔的公廁於29日上午重新開放啟用，這次護城河公廁環境改善工程，配合河邊與幸福廣場等周遭景觀，特別選用耐候鋼材質，設計美感建築物宛如藝術品，內部是耐用、防臭的質感公廁，並增加女廁間、親子、障礙廁所與照明採光，提供市民五星級的如廁環境，更設置了免治馬桶，成為地方政府在開放空間，裝設免治馬桶的全國首例。

「公廁是城市門面」新竹市長林智堅表示，過去十多年來，護城河串聯多個景點，成觀光客熱門造訪景點，因此公廁使用率高，卻有老舊、潮濕，女廁數量也不足等問題；感謝中央環保署推動改善公廁的計畫，市府團隊努力爭取經費後，從南寮、南港賞鳥公園、新竹左岸，到各大市場、停車場，一一翻轉過去公廁髒臭濕的形象，今（108）年也獲得補助，將投入超過2千萬，改造市府、南門市場、影像博物館、青青草原等共46座公廁。

林智堅表示，護城河與幸福廣場以系列帶狀設計，因此護城河畔的公廁在外觀上，也要求融合護城河周遭景觀，以耐候鋼設計低調、簡約質感，包含幸福廣場電梯與附近變電箱，都以耐候鋼設計，讓周遭景觀有一致性；此外，該座公廁還率先使用免治馬桶，不僅是新竹市第一座免治馬桶公廁，也是地方政府在開放空間，裝設免治馬桶的全國首例，未來將加強維護管理，讓幸福城市有進步的廁所。

新竹市都發處陳凱凌處長表示，護城河舊公廁原約民國90年前建立，經長久使用老舊且環境不佳，基地面積約150坪，委託幸福廣場的設計師嶼山工房林聖峰老師操刀；建築物設計宛如藝術品，並採用耐候鋼解決原本公廁混凝土易吸髒臭、量體笨重的問題，即使碰到颳風下雨，表面會形成抗腐蝕的保護層，比起傳統不鏽鋼烤漆更易維持，明亮的鐵鏽色搭配護城河邊的景觀，塑造出護城河邊優雅的氛圍。

陳凱凌表示，本次改造除照明上採用間接燈具，塑造質感氛圍，廁所上方也設置高起的斜屋頂，有利於內部空間的通風，保持廁間清爽乾燥，並配合杉木模板灌注之入口牆面，異材質間融合協調，讓簡易樸質的材料更具質感，城市美學得以發揮；廁所數量按照男女比例1:3打造，也考量新竹作為兒童城市，特地打造親子廁所。

陳凱凌表示，該座公廁的是串聯新竹之森間各步行廊帶之縱橫連結點，試圖透過街區景觀的改造，提供一個舒適的節點空間，讓步行者在都市步行途中，緩下腳步欣賞竹塹舊城之美，並提供一個舒適的如廁環境。未來市府將持續完善本市人行廊帶網絡，讓市民在市中心就能享受綠意盎然的休憩空間，提升既有步行空間品質。