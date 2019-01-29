獲文化獎殊榮　歌仔戲名伶唐美雲：責任加重須更努力

▲▼29日在傳藝宜蘭園，代言2019傳藝燈籠節的歌仔戲名伶唐美雲（上圖右），獲知榮獲行政院文化獎時說，責任加重須更加努力。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

29日在傳藝宜蘭園，代言2019傳藝燈籠節的歌仔戲名伶唐美雲，被告知獲第38屆行政院文化獎殊榮時表示，得獎是種鼓勵，但責任加重，必須更努力。文化部是29日公布由作家李能棋（李喬）、歌仔戲演員唐美雲兩人獲文化獎殊榮。

全聯善美的文化藝術基金會董事的唐美雲，29日到傳藝宜蘭園區，為春節活動傳藝燈籠節代言時，接獲文化部長鄭麗君來電告知得獎，唐美雲說，事前不知獲推薦評選，突然間得知這個好消息，感到又驚又喜，活動現場恭賀聲此起彼落。

唐美雲表示，學唱歌仔戲40年，堅守崗位守本份，也獲得各界不少幫助，得獎固然高興，更想表達感謝與感恩，對她而言，獲得行政院文化獎後，肩上責任加大，要自我鞭策向上提升。

唐美雲1965年出生於台南歌仔戲世家，專長為歌仔戲文武生角，除傳統歌仔戲小生表演技巧外，也曾鑽研京劇身段表演，在歌仔戲唱腔上有特殊表現，以都馬調、雜念為主。

1998年創辦唐美雲歌仔戲團，以每年推度年度大戲的方式，嘗試不同的表演形式。結合傳統歌仔戲音樂和西方交響樂，充分展現多元文化融合的美感，擴大現代台灣歌仔戲表演形式，對台灣戲曲發展貢獻卓著，因此獲得行政院文化獎予以表揚。