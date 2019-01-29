嘉義市監理所開放假日考照　限額30名

▲▼嘉義市監理所開放假日考照。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市監理站為服務嘉義鄉親，辦理假日機車考照服務，開放 2月16日上午8時至12時辦理機車考照服務，機車考照採全網路預約報名，最遲應於考試前2天完成預約（當日及前一日無法預約），預約名額限30名，欲參加機車考照之考生請儘早預約。

嘉義市監理站為方便民眾考照，請先至監理服務網或下載監理服務APP預約報名，預約報名網址(https://www.mvdis.gov.tw/) →考試報名→機車考照預約報名及查詢→考照預約報名→查詢場次(考試地點先點選嘉義區監理所→再點選嘉義市監理站)。

考照報到時間為8時至8時30分止，初考領機車駕照講習時間為8時30分至10時30分，筆試、路試時間為10時30分。為維護考生權益及考照品質，

另外，若有2次預約未到考者，系統將會自動設定3個月內取消其網路預約資格。欲參加機車考照請利用時間到公立醫院、衛生所或衛生福利部評鑑合格醫院體檢。考照當天請攜帶國民身分證正本、合格體檢表（機車駕駛執照登記書）、1吋照片2張、報名費新臺幣250元及駕照費新臺幣200元。洽詢電話05-2770150轉204

另外，同日辦理未滿18歲違規駕駛人與監護人道路交通安全講習，報到時間為8時至8時30分，上課時間為8時30分至11時30分。