藍綠酸僥倖連任　柯文哲：活在世上每天也是僥倖

記者蔣婕妤／台北報導

台北市立委補選27日結果出爐，民進黨候選人何志偉勝選，「柯家軍」陳思宇拿不到一萬票慘敗。柯家軍出征卻失敗收場，藍綠齊酸台北市長柯文哲就連市長都是僥倖連任，對此，柯文哲受訪時回應，「其實人活在世界上，每一天也是僥倖。」

中選會指出，本次缺額補選各選舉區開票結果，台北市第2選舉區缺額補選有5位候選人，得票數分別為陳源奇（全民無黨聯盟推薦）89票、何志偉（民主進步黨推薦）38,591票、王奕凱897票、陳炳甫（中國國民黨推薦）31,532票、陳思宇9,689票。柯文哲28日受訪時表示，不管成功還是失敗，都是生命中的一部分，「成功也要檢討報告，失敗只是寫更多，還好啦。」

面對藍綠酸是僥倖連任，柯文哲回應，「其實人活在世界上，每一天也是僥倖。」談及和民進黨合作的可能，柯文哲說，「合作是這樣，同一黨都不可能一百件事情都合作，如果把人民福祉擺在最前面，可以做的就做，哪有什麼問題？」

媒體提問，如果是跟高雄市長韓國瑜合作，柯文哲重申，「合作是這樣，對人民有好處的，不要說在台灣不同人、不同政黨之間，兩岸之間，我的態度都是一樣，如果把人民福祉擺在最前面，很多問題很好談。」

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）