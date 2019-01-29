檳榔哥非法看護網站「登GOOGLE第一位」　月入爆收百萬





記者林煒傑／新北報導

以假亂真！綽號檳榔哥的60歲朱嫌和62歲許男共組非法仲介集團，朱男透過同是逃逸移工的印尼籍女友牽線，吸收大量逃逸移工加入，並到北部各大醫院以「24小時接聽、2小時外送到府」宣傳，吸引有急需的患者家屬雇用，朱男甚至花錢架設設計精美的看護中心網站，登上GOOGLE排行榜第一位，讓許多家屬以為是合法移工。



▲檳榔哥吸收逃逸移工還架設網站仲介，不法獲利最高月收百萬。（圖／記者林煒傑翻攝）

警方調查，朱嫌委請專業網頁公司設計精美且看似專業的「愛馨看護派遣中心」及「愛心專業看護中心」網站，還設計多種網站頁面時時更換，刊載化名為「陳先生」的聯絡電話，強調「24小時接聽、2小時外送到府」的服務，吸引許多有看護急迫需求的病患家屬，透過搜尋引擎找到旗下網頁後，主動撥打電話提出看護需求，朱男網頁甚至登上GOOGLE搜尋「看護」的第一順位。

朱嫌以精美網站包裝成「合法人力仲介公司」、「可開立公司收據」、「接送監護工用進口車」等方式並搭配話術，讓病患家屬因需求急迫而疏於查證下，相信朱嫌派工對象都是合法外籍配偶。藉此向病患家屬收取合法看護費用（日薪新台幣2000到2200元），但轉手到負責監護工作的失聯移工身上僅剩約新台幣1000到1200元，藉此謀取暴利。

朱嫌坦承從事該非法仲介移工多年，專勤隊評估朱嫌每月可進帳新台幣30萬元，。新北市專勤隊連月來監控，發現朱嫌曾在北部有至少4個容留失聯移工的據點，最多時旗下有百名失聯移工，向近40名非法雇主提供非法看護服務，營業額最高時恐近月入百萬，實際獲利驚人。

由於不用付仲介費，賺的比合法雇主多，又可以有持續性的工作機會，全台的逃逸移工紛紛口耳相傳加入，有移工知道朱男被警方逮捕，才知道原來自己拿的工資只是朱男向非法雇主拿的一半，痛批「原來他靠我們賺那麼多錢，太過分了！」

檢察官訊後向新北地院聲請羈押朱嫌，法官最後裁定朱嫌30萬元交保候傳。後續新北市專勤隊將依違反《就業服務法》第45條及第64條移送新北地檢署偵辦。專勤隊呼籲，勿僱用來路不明的外籍人士，避免遭地方勞政機關以違反就業服務法裁罰新台幣15萬元以上、75萬以下罰鍰，5年內再犯更恐遭處3年以下有期徒刑。

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