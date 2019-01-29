　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

檳榔哥非法看護網站「登GOOGLE第一位」　月入爆收百萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲



記者林煒傑／新北報導

以假亂真！綽號檳榔哥的60歲朱嫌和62歲許男共組非法仲介集團，朱男透過同是逃逸移工的印尼籍女友牽線，吸收大量逃逸移工加入，並到北部各大醫院以「24小時接聽、2小時外送到府」宣傳，吸引有急需的患者家屬雇用，朱男甚至花錢架設設計精美的看護中心網站，登上GOOGLE排行榜第一位，讓許多家屬以為是合法移工。

▲▼檳榔哥吸收逃逸移工還架設網站仲介，不法獲利最高月收百萬。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲檳榔哥吸收逃逸移工還架設網站仲介，不法獲利最高月收百萬。（圖／記者林煒傑翻攝）

警方調查，朱嫌委請專業網頁公司設計精美且看似專業的「愛馨看護派遣中心」及「愛心專業看護中心」網站，還設計多種網站頁面時時更換，刊載化名為「陳先生」的聯絡電話，強調「24小時接聽、2小時外送到府」的服務，吸引許多有看護急迫需求的病患家屬，透過搜尋引擎找到旗下網頁後，主動撥打電話提出看護需求，朱男網頁甚至登上GOOGLE搜尋「看護」的第一順位。

朱嫌以精美網站包裝成「合法人力仲介公司」、「可開立公司收據」、「接送監護工用進口車」等方式並搭配話術，讓病患家屬因需求急迫而疏於查證下，相信朱嫌派工對象都是合法外籍配偶。藉此向病患家屬收取合法看護費用（日薪新台幣2000到2200元），但轉手到負責監護工作的失聯移工身上僅剩約新台幣1000到1200元，藉此謀取暴利。

▲▼檳榔哥吸收逃逸移工還架設網站仲介，不法獲利最高月收百萬。（圖／記者林煒傑翻攝）

朱嫌坦承從事該非法仲介移工多年，專勤隊評估朱嫌每月可進帳新台幣30萬元，。新北市專勤隊連月來監控，發現朱嫌曾在北部有至少4個容留失聯移工的據點，最多時旗下有百名失聯移工，向近40名非法雇主提供非法看護服務，營業額最高時恐近月入百萬，實際獲利驚人。

由於不用付仲介費，賺的比合法雇主多，又可以有持續性的工作機會，全台的逃逸移工紛紛口耳相傳加入，有移工知道朱男被警方逮捕，才知道原來自己拿的工資只是朱男向非法雇主拿的一半，痛批「原來他靠我們賺那麼多錢，太過分了！」

檢察官訊後向新北地院聲請羈押朱嫌，法官最後裁定朱嫌30萬元交保候傳。後續新北市專勤隊將依違反《就業服務法》第45條及第64條移送新北地檢署偵辦。專勤隊呼籲，勿僱用來路不明的外籍人士，避免遭地方勞政機關以違反就業服務法裁罰新台幣15萬元以上、75萬以下罰鍰，5年內再犯更恐遭處3年以下有期徒刑。

▲▼檳榔哥吸收逃逸移工還架設網站仲介，不法獲利最高月收百萬。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲▼檳榔哥吸收逃逸移工還架設網站仲介，不法獲利最高月收百萬。（圖／記者林煒傑翻攝）

【更多新聞】
又帶臘肉！陸女遭罰20萬領錢、刷卡樣樣來　霸氣付清入境

慟！「這條魚大的喔」　他穿內褲跳溪水撿釣桿...兒面前成冰冷屍

ET快訊
男大生午睡猥褻4女童！母看監視器崩潰：把幼兒園當後宮
日領2500！油漆工撞殘人...大吃爽玩改車「4年賠0元」　
正妹搬運工找到「186cm高富帥」真愛 　身分曝光是知名主持

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

畢旅噩夢！高工男慘遭男同學性侵　獲賠40萬確定

「我唱歌沒約你們啊！」　男摩鐵喝酒狂歡被砍6刀送醫

遭嗆「敢不敢」　2男持槍綁婦強盜辯「好玩」

快訊／鳳山龍山寺施工挖破瓦斯管線　消防灑水嚴防氣爆

「美商88投資」誑美金外匯日息1%　馬籍男半年狂吸4000萬元

女兒遭猥褻！母哭「拖一天痛一天」　律師怒：園方竟把電話給男大生

快訊／18歲屁孩「派出所旁」開20多槍討賭債　秒被壓制上銬

母羊被偷「活活餓死3隻小山羊」　飼主飆罵：無良缺德小偷　

檳榔哥非法看護網站「登GOOGLE第一位」　月入爆收百萬

台商淪共諜吸收調查員同學失敗遭法辦　二審改輕判

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

畢旅噩夢！高工男慘遭男同學性侵　獲賠40萬確定

「我唱歌沒約你們啊！」　男摩鐵喝酒狂歡被砍6刀送醫

遭嗆「敢不敢」　2男持槍綁婦強盜辯「好玩」

快訊／鳳山龍山寺施工挖破瓦斯管線　消防灑水嚴防氣爆

「美商88投資」誑美金外匯日息1%　馬籍男半年狂吸4000萬元

女兒遭猥褻！母哭「拖一天痛一天」　律師怒：園方竟把電話給男大生

快訊／18歲屁孩「派出所旁」開20多槍討賭債　秒被壓制上銬

母羊被偷「活活餓死3隻小山羊」　飼主飆罵：無良缺德小偷　

檳榔哥非法看護網站「登GOOGLE第一位」　月入爆收百萬

台商淪共諜吸收調查員同學失敗遭法辦　二審改輕判

克瑞莫：陸股票不值得冒險　非要買的話請選那些大家都聽過的

畢旅噩夢！高工男慘遭男同學性侵　獲賠40萬確定

郭雪芙認了被劈腿3次！　當場抓包心死證據：氣到無法呼吸

「我唱歌沒約你們啊！」　男摩鐵喝酒狂歡被砍6刀送醫

美麗島民調／柯文哲33.4%　朱立倫23.4%　蔡英文19.0%

尾牙「停屍間」超夯！蓋被躺一排...等家屬認領　網笑噴：突然想雙手合十

火爆凱利找到新東家　1年250萬美元加盟遊騎兵

出境拒檢！南韓失控大媽在曼谷機場「甩女安檢一巴掌」

胃食道逆流一直沒改善　檢查發現4公分腫瘤確診「食道癌」

遭玩家慘電！《失落的龍絆》製作人來台公開新活動

社會熱門新聞

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘..

13歲少女倒追失敗告性侵　37..

撞殘女拒賠　男哭窮臉書狂玩樂

獨／新秘妻遭砍7刀　跳車畫面曝..

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被..

幼兒園當後宮　男大生猥褻4女童

台北市第一凶宅錦新大樓　驚見百..

更／男碩專生墜9樓亡　輕生原因..

他開車遇攔查跳針要求警員證　P..

國道殺妻／聽媽被砍　女兒曝求救..

狠夫倒車想再撞　妻痛躲護欄求活

他撞人「砍到2千還拒賠」　被害..

男老師戀學生媽媽　1年做了20..

公館豆花伯　2年前在大陸老家過..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

老公天天尿我身上　張菲媳曝情趣細節

18張「中長髮」髮型圖鑑

金山連兩震！若爆陽明山衝出…核電10公里外

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面