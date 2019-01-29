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台商經商壓力大失眠　說好「公園散步」竟在梯間上吊亡

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▲▼高姓台商因經商壓力大，憂鬱症病發纏身，竟在自家大樓梯間留遺書自縊身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲高姓台商因經商壓力大，憂鬱症病發纏身，竟在自家大樓梯間留遺書自縊身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名台商日前返台後，疑經商壓力大憂鬱症病發，時常出現失眠症狀，就醫不見好轉，28日晚間告知家人要去公園散步後失聯，竟在自家社區大樓的梯間自縊身亡，發現時已死亡多時，全身僵硬，警方在現場發現遺書，初步排除有外力介入。

據了解，台商高姓男子（67歲）與家人住在新北市新莊區中央路的社區大樓，由於在大陸、越南等地都有投資做生意，時常3地往返，日前返台後疑經商壓力大，多年罹患的憂鬱症日漸惡化，開始出現嚴重失眠症狀，甚至耳鳴，就醫看診仍不見改善。

28日晚間10時許，家人發現高男留下字條，說要去五股水碓公園散步，卻又聯絡不上，家人擔心出意外趕緊報警，警方到公園搜索卻遍尋不到他的身影；直到晚間11時許，社區大樓住戶在安全梯間發現高男在樓梯欄杆上自縊身亡。

警方到場後，發現高男身體僵硬已死亡多時，現場還留有遺書；家屬悲痛表示高男長期為憂鬱症所苦，沒想到會輕生走上絕路，警方初步排除有外力介入，詳細原因尚待釐清。

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關鍵字：台商,憂鬱症,自縊

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